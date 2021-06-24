Мовляв, для цих держав Росія є сировинним придатком. Про це розповів представник України у Тристоронній контактній групі Денис Казанський.

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Росія намагається вдавати наддержаву, – Казанський

За його словами, Росія виступає як постачальник недорогої необробленої сировини. З якої Німеччина потім виробляє товари, які відправляє назад на експорт. Саме тому Німеччина заохочує розбудову газогону "Північного потоку-2".

Росія – абсолютно колоніальна за своєю суттю держава. Попри те, що вони надувають щоки і кажуть, що вони – імперія, намагаються вдавати наддержаву,

– зазначив журналіст.

Він додав, що наддержава не може бути сировинним придатком до інших країн. Вона функціонує інакше. Натомість економіка Росії будується коштом експорту:

нафти;

газу;

лісу;

різних цінних металів.

"Завдяки цьому Росія і наповнює свій бюджет. Зокрема, й військовий", – підсумував учасник ТКГ.

Трансляція з Денисом Казанським: дивіться відео

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