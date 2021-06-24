Мовляв, для цих держав Росія є сировинним придатком. Про це розповів представник України у Тристоронній контактній групі Денис Казанський.
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Росія намагається вдавати наддержаву, – Казанський
За його словами, Росія виступає як постачальник недорогої необробленої сировини. З якої Німеччина потім виробляє товари, які відправляє назад на експорт. Саме тому Німеччина заохочує розбудову газогону "Північного потоку-2".
Росія – абсолютно колоніальна за своєю суттю держава. Попри те, що вони надувають щоки і кажуть, що вони – імперія, намагаються вдавати наддержаву,
– зазначив журналіст.
Він додав, що наддержава не може бути сировинним придатком до інших країн. Вона функціонує інакше. Натомість економіка Росії будується коштом експорту:
- нафти;
- газу;
- лісу;
- різних цінних металів.
"Завдяки цьому Росія і наповнює свій бюджет. Зокрема, й військовий", – підсумував учасник ТКГ.
Трансляція з Денисом Казанським: дивіться відео
Відновлення зв'язків Росії з Євросоюзом: що відомо
- 22 червня Ангела Меркель зателефонувала Володимиру Путіну, аби поцікавитися, як минула його зустріч з Джо Байденом у Женеві. За інформацією Кремля, значна частина цієї розмови стосувалася Другої світової війни та її наслідків.
- Згодом канцлерка Німеччини також заявила, що Євросоюз має шукати прямі контакти з Росією та главою держави. Мовляв, це потрібно, аби покращити відносини.
- У Кремлі вже заявили, що готові до відновлення діалогу з ЄС. А сам Путін позитивно ставиться до таких ініціатив.
- Financial Times повідомило, що Ангела Меркель та Еммануель Макрон пропонують запросити очільника Кремля на саміт Євросоюзу, який стартує 24 червня в Брюсселі. Втім у виданні зауважили, що новий контакт з Москвою, ймовірно, викличе занепокоєння серед деяких країн-членів ЄС.