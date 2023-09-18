Россия под утро запустила ракеты из Каспия: взрывы раздавались в Хмельницкой и Днепропетровской областях
Российские военные этой ночью запустили крылатые ракеты по Украине. Известно, что громкие взрывы прогремели в Хмельницкой и Днепропетровской областях.
Вторую ночь подряд российские военные атакуют ракетами Украину со стратегической авиации. Угроза ракетного удара сохранялась на всей территории страны, в ряде областей слышали взрывы.
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Что известно о взрывах
Обратим внимание, что в 05:01 воздушную тревогу объявили в Хмельницкой области. А уже ориентировочно через пол часа там прогремели мощные взрывы, рассказывают в "Суспильном". Еще минут через 10 были повторные взрывы.
А уже ближе к 6 утра в Хмельницкой ОВА о ситуации рассказал заместитель начальника Сергей Тюрин. По его словам, в области раздавались мощные взрывы, работает ПВО. Он также пообещал позже поделиться более подробной информацией.
Заметим, что в 06:02 в Хмельницкой области был отбой воздушной тревоги.
Также СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской области. Их слышали поближе к 5 утра. Вероятно, это тоже была работа ПВО по российским ракетам. По состоянию на 6 часов информации от местных властей не поступало.
Ночью россияне атаковали "Шахедами" и ракетами
- Поздним вечером российские военные также запустили дроны-камикадзе "Шахед". Ими били по Одесской области. В то же время эти боражирующие боеприпасы залетали и в другие области, где по ним работали наши защитники.
- Уже после полуночи в Воздушных силах подтвердили взлет с аэродромов России Ту-95мс. Собственно, из этих стратегических бомбардировщиков оккупанты и запускают крылатые ракеты Х-101/Х-555, которыми враг атакует Украину.
- Уже ближе к 4 утра по Украине начали активнее распространяться воздушные тревоги. Причиной тому стал пуск крылатых ракет со стратегической авиации. Жителей призвали находиться в укрытиях, чтобы не подвергать себя опасности.
- Если минувшей ночью российские ракеты летели через часть Украины, но потом вернулись в Одесскую область, то этой ночью их курс был несколько иным. Долетали они и в Ровенскую и Житомирскую области. Как мы заметили, взрывы произошли в Хмельницкой и Днепропетровщине.