Россия запустила цепочку событий, чтобы вынудить Украину к "миру"

То, что произошло 8 июля в Киеве, не было случайностью. Массированная ракетная атака, стоимостью 250 миллионов долларов, имела 4 цели.

Нанесение ущерба стратегическому объекту – стандартная цель.

Нанесение ущерба известному медицинскому объекту (где лечат детей) – показательная казнь невинных как форма принуждения.

Представление мировому сообществу готовности идти на непредсказуемые крайние меры.

Давление на украинское общество (прежде всего женщин) на формирование запроса на прекращение войны.

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Больше всего врага интересуют санкции

Это, похоже, часть цепочки событий для поднятия ставок в переговорах о мире. Но России не нужен мир. России критически нужна передышка и подготовка к следующему этапу войны. Эта передышка ей нужна на условиях снятия санкций. Именно это больше всего интересует врага.

3 июля глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что главными ограничениями для развития экономики России является сложность доступа к технологиям и "длинным" инвестициям. Чуть ранее, 12 июня, США объявили, что обновляют санкционный список.

На этот раз под ограничения попали около 300 компаний и физлиц. Среди них московская биржа, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий.

После введения санкций против московской биржи начались сложности с оплатой российских природных ресурсов и других экспортируемых товаров. В частности, введение санкций в отношении группы московской биржи ставит под вопрос поставки российского продовольствия за доллары и евро. Санкции вызвали проблемы в банков с валютными свопами. И это все в дополнение к ранее накопленным проблемам.

России очень нужна передышка. Но для получения своих условий Кремль поднимает ставку.

Россияне постоянно поднимают ставки

Напомню, переговоры, как говорят военные, ведутся на поле боя. Но у террористов все иначе – они ведут переговоры, приставив пистолет к голове заложника – ребенка. Россия понимает, что украинская власть в своих решениях опирается на электорат. На настроение народа влияют:

контент единого марафона,

последствия ракетных ударов,

дискомфорт от жизни с постоянными отключениями,

новости с фронта,

мобилизация.

Но фронт далеко, а отсутствие электричества – близко. Жертвы среди детей – это еще ближе.

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Террористы системно поднимают ставки. Сначала были нанесены существенные потери украинской энергетике. Как следствие:

из Украины снова увеличился поток мигрантов,

в обществе вырос уровень тревожности и неопределенности,

убытки промышленности и экономики (снижение поступлений в бюджет) и давление на ВВП.

Затем террористический акт – ракетный удар по стратегическим и гражданским объектам. Параллельно с этим наблюдается переговорный трек.

Переговорный трек

9 марта. Папа Римский призвал Украину согласиться на переговоры с Россией под белым флагом.

11 апреля. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган передал Украине "мирный план". По сути, план заморозки на невыгодных Украине условиях.

24 мая. "Владимир Путин готов прекратить военные действия в Украине на действующей сейчас линии фронта, чтобы провести мирные переговоры с Киевом", – пишет Reuters со ссылкой на четыре источника в России.

26 июня. Правительственный борт России Ил-96-300ПУ авиакомпании "Специальный летный отряд "Россия" вылетел из Москвы и направляется в Нью-Йорк. Последний раз официальные лица из России летали в США в июне 2023 года. Официальные цели поездки неизвестны, но предполагается, что это был обмен предложений по замораживанию военного конфликта.

30 июня. Украина допускает возможность ведения мирных переговоров с Путиным через международных посредников. Это следует из заявлений президента Владимира Зеленского изданию The Philadelphia Inquirer.

2 июля. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, посетив Киев впервые за время вторжения России, предложил Зеленскому объявить безотлагательное прекращение огня на линии соприкосновения с российской армией. "Я попросил украинского президента подумать о том, можем ли мы изменить повестку дня, ускорить мирные переговоры, сначала прекратив огонь", – сказал Орбан для прессы после окончания двусторонних переговоров с Зеленским.

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3 июля. Эрдоган сделал заявление о "справедливом мире" между Украиной и Россией. Так же турецкий президент заявил, что конфликт России и Украины можно остановить, если для этого будут созданы соответствующие условия. Что он понимает под "справедливым миром" он не уточняет, но...

4 июля. Путин допустил использование стамбульских договоренностей в отношении Украины.

5 июля. Орбан прибыл в Москву. По итогам своих поездок в Киев и Москву Орбан понял, что позиции сторон "очень далеки друг от друга".

Как следствие: 8 июля – террористический акт в Украине.

9 июля. "Ракетный удар по Киеву – свидетельство необходимости начать мирные переговоры", – считает венгерский премьер-министр. Он подчеркнул, что предотвратить будущие разрушения могут только мирные переговоры.

Исходя из этого потока событий мы видим, как Россия через цепочку посредников пытается донести свои условия. А при получении отказа – как террорист – убивает детей.

Что дальше? Та нервозность, с которой действует Россия, подтверждает ее нежелание затягивать войну. Стремление быстрого урегулирования, показывает, что предел прочности заканчиваются. "Заморозка" очень уж горит. Но какой будет формула "заморозки"? Формула мира Украины состоит из 10 пунктов, вы их знаете. Формула мира России: фиксация границ по сегодняшней линии фронта и параллельно реализация стамбульских соглашений. Что является по сути – капитуляцией Украины. А именно:

отказ от НАТО;

от оккупированных территорий;

демилитаризация;

отказ от санкций и прощение нанесенного ущерба;

отказ от самостоятельности во внешней политике.

Как в этих разнополярных формулах найти решение? Никак. Если не поднять ставки, как это делает Россия. В сегодняшней ситуации есть три основных сценария.

Три сценария развития событий

Сценарий 1. Принятие условий России

Сегодня активно меряются настроения украинских граждан относительно готовности простить власти уступки России. Если народ покажет, что "плохой мир лучше хорошей войны", то Украина значительно приблизится к позициям России (с согласия Запада). А именно:

фиксация нынешних границ;

неформальный отказ от территориальных претензий (минимум 10 – 20 лет не поднимать вопрос деоккупации);

отказ от финансовых претензий и от санкций.

Но, несмотря на терроризм и жизнь с постоянными отключениями, украинцы к этому сценарию не готовы абсолютно. Слишком много мы потеряли лучших украинцев, слишком много вопросов к власти, слишком высокая ненависть к России. Принятие такого сценария – смерть Украины. Он приведет к прекращению боевых действий, возвращению с фронта сотен тысяч украинцев и хаосу внутри страны с вероятными революционными настроениями.

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Сценарий 2. Принятие плана Украины

Частично выполнение плана возможно:

обмен пленными;

возвращение ЗАЭС;

эфемерная энергетическая и продовольственная безопасность;

Но никто не собирается выводить войска из Украины и освобождать территории. Какова мотивация России к этому? Запад показал, что не способен ни санкциями, ни военной помощью заставить это сделать.

Сценарий 3. Компромиссный вариант

Как сказано выше – переговоры ведутся на поле боя. Запад хочет заморозить конфликт как можно быстрее, но не на условиях России. Западу невыгодно сохранять контроль России над Черным морем и сохранять риски эскалации конфликта.

Это означает, что на ставку России должна появиться ставка со стороны Украины. И эта ставка еще не сыграна. Мы еще не ввели мобилизованные подразделения в необходимом количестве, Мы еще не используем активно F-16. Мы еще недостаточно нанесли ущерб стратегическим объектам России. Мы еще не превратили Крым в "остров". А это значит, что "переговоры" продолжаются и ставки будут подниматься с двух сторон.

Террорист просто так не успокоится, нам нужно к этому готовиться и максимально поддерживать нашу армию. Верю, что украинцы еще изменят ход переговоров.