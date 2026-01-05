Странное решение: обозреватель предположил, почему россияне не выпустили ракеты из стратегической авиации
- Василий Пехньо предположил, что взлеты российской стратегической авиации были тренировочными полетами для обнаружения реакции украинских зенитно-ракетных, радиотехнических войск.
- Военный обозреватель считает, что это подготовка к будущим массовым обстрелам, когда российская сторона тестирует слабые точки обороны для скоординированной атаки.
Ночью 5 декабря сообщалось о том, что были взлеты российской стратегической авиации, однако пусков ракет не было. Во время атаки были применены баллистические ракеты и дроны.
МиГ-31К, носитель "Кинжалов", тоже неоднократно поднимался в воздух. Военный обозреватель Василий Пехньо озвучил 24 каналу мнение, что это были тренировочные полеты.
"Если не ошибаюсь, 11 самолетов российской стратегической авиации было применено. Но их пуски так и не состоялись. То есть была исключительно баллистика с Брянщины и дроны. МиГ-31К, носитель "Кинжалов", тоже неоднократно поднимался в воздух как ночью, так и вчера вечером. Очевидно, были тренировочные полеты", – сказал он.
Это подготовка к новым массовым обстрелам?
Василий Пехньо предположил, что это мог быть элемент тренировок, выявления нашей реакции. Очевидно, тестировалось, как украинские зенитно-ракетные войска, радиотехнические войска реагируют на угрозы для того, чтобы составить себе маршруты будущих пролетов.
Интересно, почему взлетала российская стратегическая авиация и не наносила удары, не осуществляла пуски ракет? Почему взлетали МиГ и не было пусков ракет? То есть мне почему-то кажется, что это подготовка к новым будущим обстрелам, – считает военный обозреватель.
Враг использует "Шахеты" и с камерой, и с любыми другими средствами еще дополнительного обнаружения и слежения. Вполне вероятно, что оккупанты прощупывали какие-то слабые точки для того, чтобы нанести удар более массированно, скоординировано несколько позже.
Что известно о взлетах стратегической авиации России?
Днем 4 января и ночью 5 января Россия поднимала борта МиГ-31К в воздух. Поэтому по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.
В ночь на 5 января Россия поднимала стратегическую авиацию и атаковала дронами. По данным мониторинговых каналов, 4 января фиксировались признаки, которые указывали на вероятный боевой вылет российской стратегической авиации этой ночью. Говорилось о возможном вылете бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3. Вероятными целями врага снова может стать энергетическая инфраструктура западных областей.
Впоследствии мониторы сообщили, что массированную атаку оккупанты могли отменить из-за погодных условий на пусковых рубежах. По состоянию на 06:00 стратегической авиации врага уже не было в небе.