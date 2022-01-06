Россия подтвердила, что ее военные уже находятся в Казахстане

В России подтвердили ввод войск в Казахстан. Кремлевское Минобороны опубликовало ролик с приземлением военного самолета.

Самолетами перевозят военных и спецтехнику

Российский контингент был перевезен в Казахстан с помощью военной авиации. На бортах перевозят и спецтехнику.

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Самолеты военно-транспортной авиации доставили первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ на территорию Республики Казахстан,

– заявили в Минобороны.

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