Под Бахмутом погибли двое российских военачальников: потери признали в минобороны России
Российские оккупационные войска потеряли сразу двух военачальников на Бахмутском направлении. Потери уже официально подтвердили в минобороны России.
Минобороны России в воскресенье, 14 мая, сообщило о двух погибших военных руководителей, пишет 24 Канал. Речь идет о заместителе командира армейского корпуса по военно-политической работе Юрии Бровко и командире 4 мотострелковой бригады Вячеславе Макарове.
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В Украине пока не подтверждали гибель оккупантов
Командиры якобы погибли при отражении атаки украинских военных.
Бровко, по данным ведомства, принимал участие в отражении атаки ВСУ в Бахмуте. Макаров руководил боем в районе населённого пункта Ивановское, которое российские СМИ называют Красное.
Российское ведомство заявило, что Макаров, будучи на передовой, лично руководил боем. Во время отражения атаки он был тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя.
Бровко был на другом участке и получил множественные осколочные ранения.
Отметим, что официальные лица в Киеве пока не подтверждали информацию о гибели российских командиров на Бахмутском направлении.
Россия могла потерять сразу трех офицеров у Бахмута
- Украинские военные поразили пункт оккупантов в поселке Клищиевка возле Бахмута. В результате удара погибли по меньшей мере трое офицеров российской армии и 20 солдат.
- Без командования осталась 4 отдельная мотострелковая бригада, входящая в 2 армейского корпуса россиян на Донбассе. Именно об этой бригаде говорится в сообщении и минобороны России.
- Потери России происходят на фоне активизации сил обороны Украины на Бахмутском направлении. Украинские военные официально подтверждали продвижение у Бахмута.
- В частности, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные постепенно продвигаются на двух направлениях в пригороде Бахмута.
- Кроме того, о продвижении наших сил информировал и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. По его словам, на Бахмутском направлении продолжается оборонная операция.
- Сырский информировал, что российские силы на отдельных участках фронта не смогли удержать натиск украинских военных и отступили на дистанцию до двух километров.