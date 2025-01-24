"Мы скоро их запустим": Трамп заявил, что Россия похитила планы США по гиперзвуковым ракетам

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия украла план создания гиперзвуковых ракет во времена администрации Барака Обамы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Трампа для Fox News.

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Россия похитила информацию о гиперзвуковых ракетах

Дональд Трамп повторил свое прошлое заявление о том, что "Россия украла проект, они получили его от нас".

Какой-то плохой человек дал им проект,

– сказал политик.

Американский лидер подчеркнул, что Соединенные Штаты будут иметь сверхгиперзвуковые ракеты, "что даже на шаг лучше". Он также пообещал, что "мы запустим их довольно скоро".

Стоит отметить, что в 2020 году Дональд Трамп также заявлял, что Россия похитила информацию о гиперзвуковых ракетах. Тогда политик назвал это оружие "супер-пупер ракетой".

Впоследствии Владимир Путин отверг обвинения главы Белого дома. По словам главы Кремля, работы по созданию такого оружия ведутся с 2004 года, а Вашингтон якобы сам заставил Россию начать масштабные разработки в области гиперзвуковых ракет.

Напомним, 23 января Дональд Трамп заявил, что хочет как можно скорее встретиться с Владимиром Путиным. Американский президент объяснил, что хочет обсудить с российским диктатором прекращение войны в Украине.