Россия показывает средний палец всему миру, – Зеленский об угрозах Путина "ответами"

Владимир Зеленский отреагировал на обещанные "ответы" со стороны России за операцию "Паутина".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Что сказал Зеленский об угрозах Путина

Характеризуя разговор с российским диктатором 4 июня, Трамп сказал: Путин решительно ответит за поражение самолетов.

Но Россия не ответила за многие свои преступления. Именно на этом подробно остановился Зеленский.

Многие говорили с Россией и на разных уровнях. Никакие разговоры не привели не только к надежному миру, но и даже к остановке войны. К сожалению, Путин чувствует безнаказанность и даже после всех ужасных российских ударов якобы готовит еще какие-то "ответы". Это означает, что каждым новым ударом, каждой новой отсрочкой дипломатии Россия показывает средний палец всему миру. Всем, кто не хочет усиливать давление на Россию. Хотя это Россия должна искать мира. Это у них там, в Москве, должны чувствовать, что война имеет свою цену – большую цену, и самую высокую именно для агрессора.

К тому же Россия перестроила свой государственный, общественный и экономический строй так, чтобы безнаказанно и массово убивать людей в других странах.

Зеленский подчеркнул, что с начала 2025 года россияне нанесли по Украине удары с применением почти 27 700 авиабомб, почти 11 200 "Шахедов" и почти 9000 ударных беспилотников других типов, а также более 700 ракет, в частности баллистических. Все это полетело по Украине менее чем за полгода.

Президент подчеркнул, что страна-агрессор взяла такой темп абсолютно сознательно с первых дней полномасштабной войны. А поскольку мир слабо реагирует на угрозы от Путина, глава Кремля считает, что мир готов закрыть глаза на его действия.

"Когда он не чувствует силы и давления, а чувствует слабость, он всегда совершает новые преступления. Он расценивает такое отношение как молчаливое разрешение – разрешение на новые зверства, новые удары, новые убийства", – объяснил гарант.

Напоследок Зеленский намекнул на Трампа.

Если сильные не останавливают Путина, это означает, что они разделяют с ним ответственность. А если они хотят, но не могут его остановить, Путин больше не будет считать их сильными.

4 июня отмечают День памяти украинских детей, погибших из-за российской агрессии.