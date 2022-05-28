Россия полностью заблокировала пути выезда на оккупированную Херсонщину

Во временно оккупированной Херсонской области россияне полностью заблокировали пути выезда на подконтрольные Украине территории. Автомобили, которыми люди пытаются уехать, тщательно "фильтруют".

После этого оккупанты возвращают их обратно. Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования "Юг".

Гауляйтер закрывает Херсонщину на выезд и переходит на московское время.

Какова ситуация с портами

Российские оккупанты не получили положительной реакции со стороны мирового сообщества на свое заявление о якобы готовности создания гуманитарных коридоров для вывода гражданских судов из заблокированных портов Украины. Поэтому они продолжают блокаду.

Их корабельная группировка остается без изменений, поддерживая угрозу ракетных ударов. Также высокой остается вероятность атак стратегической авиацией,

– сообщили в ОК "Юг".

Учитывая ситуацию, украинцев призывали соблюдать меры и алгоритмы безопасности. В частности, следить за действиями подозрительных лиц и сразу уведомлять об этом компетентные органы, а также не разглашать сведения о перемещении украинских подразделений.

Что происходит на Херсонщине: последние новости

Над Херсонщиной 27 мая украинский истреблял МиГ-29, сбил российский Су-35. Перед этим украинские воздушные силы ликвидировали вражескую ротно-тактическую группу.

По данным украинской разведки, россияне разместили своих военных в нескольких исправительных колониях на временно оккупированных территориях Херсона. До этого всех заключенных вывезли в другие места лишения свободы.

Оккупанты, опасаясь контрнаступления ВСУ, пытаются удержаться на Херсонщине. Для этого захватчики начали производить укрепления из украденного бетона.

В Генштабе ВСУ рассказали, что россияне переместили в Херсонскую область значительное количество военной техники. Это необходимо им для доукомплектования подразделений, понесших потери на Николаевском и Криворожском направлениях.

Российские военные развернули свой пункт управления на Каховской гидроэлектростанции. При этом они не делают ничего, чтобы предотвратить экологическую катастрофу.

Оккупанты хотят раздавать свои паспорта жителям временно оккупированной части Херсонской и Запорожской областей. Владимир Путин уже подписал соответствующий указ.

В Херсонской области местный житель украл у российских оккупантов "УРАЛ" и передал его Вооруженным Силам Украины.

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