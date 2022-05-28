Після цього окупанти повертають їх назад. Про це повідомили у пресслужбі Оперативного командування "Південь".

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Якою є ситуація з портами

Російські окупанти не отримали позитивної реакції з боку світової спільноти на свою заяву про нібито готовність створення гуманітарних коридорів для виведення цивільних суден з заблокованих портів України. Через це вони продовжують блокаду.

Їхнє корабельне угруповання лишається без змін, підтримуючи загрозу ракетних ударів. Також високою залишається ймовірність атак стратегічною авіацією,
– повідомили в ОК "Південь".

Зважаючи на ситуацію, українців закликали дотримуватися заходів та алгоритмів безпеки. Зокрема, стежити за діями підозрілих осіб та одразу повідомляти про це компетентні органи, а також не розголошувати відомостей про переміщення українських підрозділів.

Що відбувається на Херсонщині: останні новини

  • Над Херсонщиною 27 травня український винищував МіГ-29 збив російський Су-35. Перед цим українські Повітряні сили ліквідували ворожу ротно-тактичну групу.
  • За даними української розвідки, росіяни розмістили своїх військових у кількох виправних колоніях на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Перед цим усіх ув'язнених вивезли в інші місця позбавлення волі.
  • Окупанти, побоюючись контрнаступу ЗСУ, намагаються втриматись на Херсонщині. Для цього загарбники почали робити укріплення з вкраденого бетону.
  • У Генштабі ЗСУ розповіли, що росіяни перемістили на Херсонщину значну кількість військової техніки. Це необхідно їм для доукомплектування підрозділів, які зазнали втрат на Миколаївському та Криворізькому напрямках.
  • Російські військові розгорнули свій пункт управління на Каховській гідроелектростанції. При цьому вони не роблять нічого, щоб запобігти екологічній катастрофі.
  • Окупанти хочуть роздавати свої паспорти мешканцям тимчасово окупованої частини Херсонської та Запорізької областей. Володимир Путін вже підписав відповідний наказ.
  • На Херсонщині місцевий житель вкрав у російських окупантів "УРАЛ" та передав його Збройним Силам України.

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