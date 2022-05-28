Після цього окупанти повертають їх назад. Про це повідомили у пресслужбі Оперативного командування "Південь".
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Якою є ситуація з портами
Російські окупанти не отримали позитивної реакції з боку світової спільноти на свою заяву про нібито готовність створення гуманітарних коридорів для виведення цивільних суден з заблокованих портів України. Через це вони продовжують блокаду.
Їхнє корабельне угруповання лишається без змін, підтримуючи загрозу ракетних ударів. Також високою залишається ймовірність атак стратегічною авіацією,
– повідомили в ОК "Південь".
Зважаючи на ситуацію, українців закликали дотримуватися заходів та алгоритмів безпеки. Зокрема, стежити за діями підозрілих осіб та одразу повідомляти про це компетентні органи, а також не розголошувати відомостей про переміщення українських підрозділів.
Що відбувається на Херсонщині: останні новини
- Над Херсонщиною 27 травня український винищував МіГ-29 збив російський Су-35. Перед цим українські Повітряні сили ліквідували ворожу ротно-тактичну групу.
- За даними української розвідки, росіяни розмістили своїх військових у кількох виправних колоніях на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Перед цим усіх ув'язнених вивезли в інші місця позбавлення волі.
- Окупанти, побоюючись контрнаступу ЗСУ, намагаються втриматись на Херсонщині. Для цього загарбники почали робити укріплення з вкраденого бетону.
- У Генштабі ЗСУ розповіли, що росіяни перемістили на Херсонщину значну кількість військової техніки. Це необхідно їм для доукомплектування підрозділів, які зазнали втрат на Миколаївському та Криворізькому напрямках.
- Російські військові розгорнули свій пункт управління на Каховській гідроелектростанції. При цьому вони не роблять нічого, щоб запобігти екологічній катастрофі.
- Окупанти хочуть роздавати свої паспорти мешканцям тимчасово окупованої частини Херсонської та Запорізької областей. Володимир Путін вже підписав відповідний наказ.
- На Херсонщині місцевий житель вкрав у російських окупантів "УРАЛ" та передав його Збройним Силам України.
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