Несмотря на желание Кремля привлечь как можно больше россиян к войне, российский ВПК этого "не может позволить". Интересно, что россиянам не удается изготовить оружие, с которым не должно было бы возникать проблем.

Кроме того, Владимир Путин вкладывает в ВПК огромные средства и увеличивает зарплаты работникам. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Федоров, отметив, что говорится о боеприпасах.

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Слабое место российского ВПК

Российская армия получила от 4,2 до 5,8 миллиона боеприпасов из Северной Кореи. По словам военного эксперта, это свидетельствует о слабости российского ВПК. Еще год назад западные издания со ссылкой на разведку сообщали, что в 2024 году Россия изготовила 4 миллиона снарядов.

Позже оказалось, что цифра была вдвое меньше. В то же время изготовление артиллерийских боеприпасов не является сложным процессом.

Россияне не справились с этой задачей, хотя вливают колоссальные деньги в ВПК. Однако несмотря на увеличение рабочей силы и заработных плат в ВПК для многих процессов, увеличение изготовления не произошло. Хотя ВПК работает в три смены, оборудование выходит из строя. Россия заказывает его из Китая, например, станки, но все же в ограниченном количестве,

– объяснил Федоров.

Более того, военный эксперт отметил, что неспособность российского ВПК "разрушает мечты" российских генералов о мобилизации. Она не будет иметь смысла – людей можно мобилизовать, но их нужно также вооружить.

Кстати, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук сообщил, что российские "зетники" часто были "в шоке" от северокорейских снарядов. Ведь значительное количество из них бракованные – или летят не туда, или вообще могут разрываться в стволе.