Россия получила дополнительную баллистическую технику из КНДР, – Зеленский

КНДР отправила в Россию очередную партию баллистического вооружения. Кроме того, оккупанты готовятся разместить на своей территории дополнительный контингент северокорейцев.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время вечернего обращения 10 августа.

Что известно о получении Россией новой партии ракет от КНДР?

Украинский лидер подчеркнул, что впервые в истории у России уже нет безопасного стратегического тыла.

И это впервые, когда они не могут вести войну без пополнений из Северной Кореи. Сейчас готовятся разместить на своей территории еще дополнительный контингент корейцев. Получили, представьте себе, дополнительную баллистическую технику из Северной Кореи,

– подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что каждый в мире должен понимать, что означает такое партнерство Москвы и Пхеньяна.

"Речь идет не только о жизни людей в Украине, не только об угрозах именно нам. Баллистические ракеты из Северной Кореи и другое их оружие совершенствуются благодаря сотрудничеству с Россией. Чем больше здесь у нас, в Украине, – в Европе – северокорейских попаданий, чем чаще будут применяться их ракеты и солдаты, чем больше они будут исправлять свои недостатки и незнания, тем, соответственно, будет и больше опасностей впоследствии для Японии, для Республики Корея, для Филиппин и других стран региона", – отметил президент Украины.

Владимир Зеленский подчеркнул, что когда Украина говорит о необходимости совместных действий, о необходимости координации и взаимной поддержки, о необходимости помощи в сфере ПВО, то фактически говорит также об удержании Северной Кореи от попыток вторгнуться на нашу землю, в наше небо со своим оружием, чтобы учиться войне.

Всем в нашем глобальном мире, кто уважает жизни людей, нужно объединиться в поиске средств по защите людей,

– резюмировал глава государства.

Напомним, Владимир Зеленский ранее заявлял, что Россия планирует разместить на своей территории от 30 до 50 тысяч северокорейцев.

Кроме того, распространялись сообщения о том, что Кремль может также разрешить разместиться на своей территории ракетному подразделению КНДР. Министр иностранных дел России Андрей Сибига предупредил, что это подразделение станет законной военной целью для уничтожения Силами обороны Украины.