Россия получила новую партию "Шахедов", – Гуменюк

Перед атакой на Измаил в ночь на 4 сентября россияне активизировали воздушные перевозки из Ирана. Скорее всего, они получили новую партию "Шахедов".

"Шахеды", которыми россияне били по Одесской области 4 сентября, были из новой партии иранских дронов. Об этом начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины заявила в эфире украинского телеканала.

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Детали от спикера ОК "Юг"

По словам Натальи Гуменюк, россияне планируют свои операции, исходя из того, какое оружие имеют на тот или иной момент. По всей вероятности, атака на Юг Украины связана с новыми поставками из Ирана.

Мы видели, что перед атаками Одесской области произошла активизация грузовых воздушных перевозок в направлении Тегеран – Москва, что может свидетельствовать о прибытии дополнительной партии "Шахедов",

– предположила она.

Почему россияне так любят "Шахеды"

Эти БПЛА дешевые – вот главная причина. Оккупанты же хотят уничтожать гражданскую инфраструктуру Украины, не тратя на это много средств.

На обломках сбитых беспилотников мы видели, что это действительно следующая партия, отличающаяся маркировкой. Очевидно, что россияне экономят ракеты. Потому что этот запас пополнять не так просто и гораздо дороже,

– отметила Гуменюк.

И к хорошим новостям

Ранее Наталья Гуменюк сообщала, что ВСУ повредили основные мосты на Юге. Россияне вынуждены подстраиваться под новые реалии, где Украина побеждает, и менять свои логистические маршруты.

Теперь оккупантам очень сложно ездить по Крымскому мосту, и они используют трассу М-17, которая проходит по Херсонской области и по Крыму. Изредка на Крымском мосту проходят железнодорожные перевозки. Перевозить тяжелую технику, вооружение и боеприпасы по основным мостам сейчас невозможно.