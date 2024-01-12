Оккупанты "проклинают" снаряды из КНДР: говорят, что летят мимо цели

Россия получает от КНДР боеприпасы. Правда, бойцы так называемой "второй армии мира" жалуются на их качество. Говорят, что они летят мимо цели.

Как отмечает российское СМИ, вражеские артиллеристы не слишком радуются боеприпасам, предоставленным стране-агрессору от КНДР. Нареканий очень много. В частности, на качество снарядов.

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В снарядах проблемы с порохом

Российские военкоры, сообщающие о ситуации на фронте, рассказали, что оккупанты жалуются на качество, а также количество пороха в снарядах от КНДР.

Так, в телеграм-канале "Grey Zone", близкому к ЧВК "Вагнера", пишу, что захватчики называют иранские снаряды "неплохими", а "проклинают" северокорейские.

В сообщении пишут, что российские бойцы "в лучшем случае" используют эти снаряды, чтобы работать по плановым целям. В таком случае "точность и выход снаряда имеет малейшую важность", говорят оккупанты.

Что касается северокорейских реактивных снарядов, то летят они, по словам артиллеристов, чуть ли не вдвое меньше по дальности, чем, например, наши,

– добавил автор канала.

Но это еще не все, телеграм-канал "Портфель Генштаба" пишет, что российские бойцы сетуют на "недолеты" и "перелеты" снарядов из КНДР. Жалуются, что боеприпасы летят мимо цели. Они объясняют это тем, что заряд пороха в гильзах часто отличается от того, что заявляют.

В этом случае тоже нахваливают иранские снаряды. Мол, они летят "очень хорошо". Правда, оставляют следы копоти, от которых оккупантам приходится чистить бойчик оружия.

Алексей Ларкин, сотрудник проекта WarGonzo, заявил, что снаряды из Северной Кореи – "абсолютный кал". В то же время он рассказал, кого следует поблагодарить, если боеприпас не долетел и упал на голову российскому захватчику. По его словам, слова благодарности в таком случае следует будет адресовать "полуголодным корейским подросткам, которые собрали его за миску риса".

Вряд ли полуголодные пхеньянские рабочие могут сделать ультрасовременную вундервафлю, если они не в состоянии собрать простенький снаряд для пушки,

– подчеркивает Ларкин.

Россия получила миллион снарядов

На этом сделал акцент военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 Канала. Он отметил, что турне Сергея Шойгу по Дальнему Востоку дало свои результаты. А ездил он потому, что Россия пыталась решить свой снарядный голод.

Параллельно с получением снарядов от КНДР, Россия увеличивает собственное производство. Впрочем, если вернуться к боеприпасам из Северной Кореи, то их качество, подчеркнул Жданов, такое себе.

По словам эксперта, сейчас обсуждается передача еще около 500 тысяч боеприпасов. В то же время следует понимать, что враг способен производить миллион снарядов и еще несколько миллионов хранятся на его складах.