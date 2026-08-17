"ЯндексКарты" дорисовали лес вместо военного объекта России, – Yle

Россияне на "Яндекс.Картах" с помощью Фотошопа скрыли военный объект вблизи Кронштадта, недалеко от Санкт-Петербурга. Вместо реальной военной инфраструктуры на спутниковом снимке дорисовали лес, однако следы редактирования остались заметными.

Об этом пишет финское издание Yle, которое сравнило изображения "Яндекса" со спутниковыми снимками других сервисов.

Что россияне пытаются скрыть с помощью фотошопа?

Российский сервис "Яндекс.Карты" изменил спутниковый снимок военного объекта, расположенного недалеко от Кронштадта под Санкт-Петербургом. Вместо военной инфраструктуры на карте появилось изображение леса, которое было создано путем копирования и наложения фрагментов изображения.

До и после фотошопа / Фото Yle

Ранее "Яндекс" в основном использовал размытие для сокрытия объектов, которые российские власти считают секретными. На этот раз сервис фактически попытался изменить спутниковый снимок так, чтобы создать впечатление, будто военного объекта там вообще нет.

В то же время сокрытие оказалось малоэффективным. Та же территория остается доступной на картах Google, Apple и Microsoft, а спутниковые снимки других компаний позволяют увидеть реальный вид объекта.

Военный эксперт Марко Эклунд обратил внимание, что редактирование спутникового изображения было выполнено довольно небрежно. На карте можно заметить характерные швы и повторяющиеся узоры, возникшие из-за копирования отдельных участков изображения.

При беглом осмотре этого не заметишь, но если знаешь, что ищешь, сразу это увидишь,

– говорит Эклунд.

Небрежный фотошоп / Фото Yle

Эксперт также назвал такую маскировку абсурдной с точки зрения военной разведки, поскольку анализ спутниковых снимков не ограничивается данными российских картографических сервисов.

По мнению Эклунда, за решением скрыть конкретный объект может стоять административный запрет на публикацию его изображений. В то же время он предполагает, что само решение о редактировании могло быть принято на уровне российских государственных структур.

Yle отмечает, что на скрытом участке острова Котлин вблизи Кронштадта ранее хранились противокорабельные ракеты "Бастион". Там также размещались связанные с ними радиолокационные и радиоэлектронные разведывательные системы.

Военный объект, который пытались скрыть / Фото Yle

Кроме того, на этой части острова действовало подразделение радиоэлектронной борьбы. Его позиции располагались на северо-западной оконечности острова.

Это не первый случай, когда российский картографический сервис ограничивает отображение чувствительных объектов. Ранее "Яндекс" размывал некоторые военные объекты, а также территорию вокруг резиденции российского президента Путина в Валдае.