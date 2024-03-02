Цифра вырастет в 2 – 3 раза, – военный эксперт оценил вражеские потери в Авдеевке

На Авдеевском направлении потери российской армии как и в технике, так и в живой силе просто огромные. Любое другое войско при таком количестве жертв остановило бы боевые действия, но не Кремль. Взятие города для оккупантов считается серьезной "победой".

Хотя, как рассказал 24 Каналу военный эксперт Юрий Федоров, Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию России особо не упоминал об Авдеевке, а говорил в целом об "успехах" российских войск. Видимо, глава Кремля понимает, что потери действительно были колоссальными.

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Какие потери России под Авдеевкой

По одной из версий, при захвате Авдеевки российская армия могла потерять 16 тысяч солдат убитыми с октября прошлого года по февраль. Об этом сообщил российский "военкор" Андрей Морозов по прозвищу "Мурз", который впоследствии, вероятно, покончил с собой из-за давления со стороны российских политиков.

По другой – количество погибших россиян под Авдеевкой может быть гораздо больше, чем потери советской армии во время войны в Афганистане в 1979 – 1989 годах. Известно, что тогда СССР потерял как минимум 15 тысяч военных убитыми.

К этому еще нужно добавить раненых, искалеченных и тому подобное. И, возможно, цифра возрастет в 2 – 3 раза. Серьезные потери, но россиян это не останавливает: ни командование, ни политическое руководство, ни сообщество, – подчеркнул военный эксперт.

Насколько хватит мощности россиян

Эстонская военная разведка опубликовала доклад, в котором говорилось, что потери в размере 50 тысяч за полгода – максимум, который может выдержать Россия. Если жертвы будут больше, тогда наступит "кризис" с личным составом и армия начнет терять боеспособность.

По состоянию на 2 марта российская армия уже потеряла 415 640 человек личного состава.

"Похоже, что россияне, проводя штурмы, которые приводят к огромным потерям, приближаются к этой цифре. Не исключено, что Москва будет вынуждена или сократить интенсивность боевых действий и наступательных операций, или проводить новую волну мобилизации", – отметил Юрий Федоров.

Также на серьезные потери в российской армии указывает то, что Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию России не затронул вопрос демобилизации, чего требуют родственники военных, которые уже 2 года воюют на так называемой "СВО".

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