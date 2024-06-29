Путину не нужна мобилизация: как происходит пополнение в российской армии

Владимир Путин не имеет необходимости объявлять всеобщую мобилизацию в России, ведь Кремлю удается находить новые способы для пополнения войска. В ход идут любые методы.

Подробнее об этом 24 Каналу рассказала глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. По ее словам, Путину не нужна всеобщая мобилизация, ведь у него пока есть деньги.

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"Оригинальные" способы пополнения войска

Генпрокуратура страны-агрессора требует прекратить оскорблять мигрантов, а то они выезжают. В то же время глава следственного комитета России Александр Бастрыкин, который назвал российскую госдуму – госдурой, попросил депутатов жестко ограничить количество мигрантов, которые въезжают в Россию.

К тому же он сказал, что в России в течение весны уже отловили 30 тысяч иностранцев, которые получили российское гражданство, и более 10 тысяч из них отправили на войну в Украину.

Видимо, сейчас Кремль отправит на фронт всех приезжих, а дальше начнется мобилизация. Но, конечно, еще заключенные не закончились,

– отметила глава фонда "Русь сидящая".

Кстати, теперь на России приняли закон, согласно которому на войну можно брать людей из СИЗО, которые еще даже не дошли до суда. Есть распоряжение, что все силовики обязаны информировать о нововведениях свою клиентуру.

В чате жен, чьи мужья находятся в одном из крупнейших изоляторов в Ленинградской области, пишут, что там уже завербовано 50% заключенных – это около 2 тысяч человек. Их нет ни в какой статистике, ведь они не осуждены и не мобилизованы,

– добавила Романова.

Как Путину удается зарабатывать

На днях Совет ЕС принял 14-й санкционный пакет в ответ на российскую агрессию в отношении Украины. Впрочем, в первом пункте по сжиженному газу есть интересный нюанс. Согласно санкциям, есть ограничения по транзиту российского сжиженного газа через европейские порты танкерами третьих стран.

Так, теперь не будут перевозить третьи страны, но он останется в Европе и она будет закупать напрямую. Как по мне, то это прямая поддержка России. Поэтому деньги у Путина от экспорта будут прибавляться пока принимаются такие санкционные пакеты,

– сказала Романова.

Также Райффайзен банк, который до сих пор работает в России. Он ежегодно получает в стране-агрессоре все большую прибыль, поэтому соответственно не хочет выходить с рынка. В то же время все это работает на войну и на Путина.