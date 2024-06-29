Детальніше про це 24 Каналу розповіла голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова. За її словами, Путіну не потрібна загальна мобілізація, адже у нього поки що є гроші.

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"Оригінальні" способи поповнення війська

Генпрокуратура країни-агресорки вимагає припинити ображати мігрантів, а то вони виїжджають. Водночас голова слідчого комітету Росії Алєксандр Бастрикін, який назвав російську держдуму – держдурою, попросив депутатів жорстко обмежити кількість мігрантів, які в'їжджають у Росію.

До того ж він сказав, що у Росії протягом весни уже відловили 30 тисяч іноземців, які отримали російське громадянство, й понад 10 тисяч з них відправили на війну в Україну.

Мабуть, зараз Кремль відправить на фронт усіх приїжджих, а далі почнеться мобілізація. Але, звісно, ще ув'язнені не закінчилися,

– зазначила голова фонду "Русь сидящая".

До речі, тепер на Росії ухвалили закон, згідно з яким на війну можна брати людей із СІЗО, які ще навіть не дійшли до суду. Є розпорядження, що всі силовики зобов'язані інформувати про нововведення свою клієнтуру.

У чаті дружин, чиї чоловіки перебувають в одному з найбільших ізоляторів у Ленінградській області, пишуть, що там уже завербовано 50% ув'язнених – це близько 2 тисяч людей. Їх немає ні в якій статистиці, адже вони не засуджені й не мобілізовані,

– додала Романова.

Як Путіну вдається заробляти

Днями Рада ЄС ухвалила 14-й санкційний пакет у відповідь на російську агресію щодо України. Втім, у першому пункті щодо зрідженого газу є цікавий нюанс. Згідно з санкціями, є обмеження щодо транзиту російського зрідженого газу через європейські порти танкерами третіх країн.

Так, тепер не будуть перевозити треті країни, але він залишиться у Європі та вона закупатиме напряму. Як на мене, то це пряма підтримка Росії. Тому гроші у Путіна від експорту прибавлятимуться поки ухвалюються такі санкційні пакети,

– мовила Романова.

Також Райффайзен банк, який досі працює у Росії. Він щороку отримує у країні-агресорці дедалі більший прибуток, тому відповідно не хоче виходити з ринку. Водночас все це працює на війну й на Путіна.