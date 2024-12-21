"Наживка" для россиян: как Кремль вербует гражданских для войны в Украине

Несмотря на огромные потери России в войне против Украины, страна-агрессор продолжает подтягивать резервы. Это стало возможным благодаря активному привлечению гражданских лиц через массовую кампанию по подписанию военных контрактов.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-секретаря ОТГ "Луганск" Анастасию Бобовникову в эфире телемарафона. Интересно то, что многие российские военнопленные признаются, что обещанные выплаты за подписание контракта они так и не получили.

Смотрите также У нас нет сил, – Зеленский о перспективах возвращения Донбасса и Крыма

Как Россия заманивает гражданских на войну

Бобовникова рассказала, что благодаря гражданским, которые подписывают военные контракты, Россия быстро пополняет свои потери и подтягивает резервы.

По словам пресс-секретаря, для многих россиян эти контракты являются лишь "наживкой" поэтому они соглашаются ехать в Украину на войну.

"Враг быстро пополняет потери и подтягивает резервы. Они проводят активную кампанию по привлечению гражданских лиц на контракт, и многие соглашаются на эти предложения, несмотря на то, что от военнопленных неоднократно слышали, что выплаты они не получали", – рассказала Бобовникова.