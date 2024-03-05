Мощные системы, которые сбивают все: чем ВСУ удалось уничтожить столько российских самолетов

За последние несколько недель россияне потеряли 15 боевых самолетов. Существенные потери неизбежно уменьшили возможности России на поле боя. Такой успех ВСУ стал возможным благодаря поддержке партнеров.

Важной составляющей уничтожения российских “Сушек” также стало сбитие самолета А-50. Фактически российская авиация потеряла "глаза". О том, чем удалось сбить самолеты, 24 Каналу рассказал Олег Катков – главный редактор Defence Express.

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Благодаря чему произошел "самолетопад"

За февраль Воздушные силы ВСУ фактически установили рекорд по сбиванию российских самолетов – 13 вражеских бортов обречены на "вечный полет". В этом украинским военным помогли непосредственно средства уничтожения авиации.

Дело в том, что в конце 2023 года Германия официально передала еще один комплекс Patriot. Президент Украины в начале 2024 года сообщил, что в Украину прибыли еще две системы ПВО, которые "могут сбивать все".

В этой формулировке "может сбивать все" остается два варианта из того, что Украина уже получала: это Patriot и SAMP/T. Передача SAMP/T под большим вопросом, потому что один ЗРК с очень большими проблемами на двоих собирали Франция и Италия. Поэтому остается только Patriot,

– предположил Олег Катков.

Очевидно за последнее время Украина получила новые комплексы Patriot, которые могут сбивать аэродинамические цели на дальности 150 – 160 километров.

"Из-за очень рискованных операций, путем размещения элементов Patriot в засаде, если это конечно он, можно уничтожать носители БК. Потому что дальность сброса управляемых авиабомб – 50 – 70 километров. Поэтому в теории размещенный Patriot в прифронтовой зоне позволяет доставать до самолетов", – отметил Катков.

Другим очень важным фактором, который повлиял на дальнейшее поражение российских истребителей, стало сбитие самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления россиян А-50. Он не только обнаруживает украинские самолеты, но и вообще руководит российской авиацией.

Характеристики российского самолета А-50 / Инфографика 24 Канала

То есть А-50 может обнаруживать работу РЭБ, фиксировать пуски зенитных ракет. Таким образом виг может предупреждать самолеты, которые попадают под поражение, о том, что им необходимо сделать зенитный манёвр. Уже больше недели в украинском воздушном пространстве не фиксируют присутствие А-50, то есть он не выполняет своих функций. Поэтому российскую авиацию сбивать стало несколько легче.

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