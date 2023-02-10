Россия потеряла около 20 генералов на войне: как это влияет на управление

Кроме значительных потерь простых солдат, путинская армия теряет также и генералов, которых успешно ликвидируют ВСУ. После убийства 20 генералов поездка на оккупированные территории Украины высшего руководства российских войск стала проблемой.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, у России возникают проблемы с выбором лиц, которых они отправляют на инспектирование войск.

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Где находятся русские генералы

За время полномасштабной войны в Украине погибло около 20 русских генералов и это не могло не повлиять на управление русской армии.

Олег Жданов рассказал, что генералы оккупационной армии вынуждены находиться на оккупированных территориях Украины, но, очевидно, после того, как Украина смогла ликвидировать 2 десятка рашистских генералов, их коллеги переместились как можно дальше от линии фронта.

Военные генералы военного звена управления вынуждены здесь находиться, хотя, насколько я понимаю, они держатся подальше от линии фронта. Уже давно мы не накрывали командных пунктов, где были бы высшие офицерские должности,

– сказал Жданов.

По словам военного эксперта, это существенно влияет на управление, потому что обязанности, которые должны выполнять генералы, передаются на старших офицеров, затем на младших, и в конце концов солдаты на позициях остаются даже без младших офицеров.

Олег Жданов рассказывает, как повлияла ликвидация российских генералов на управление войсками: смотрите видео

Это приводит к тому, что после первого же огневого налета, русские солдаты бросают свои позиции и перемещаются как можно дальше от фронта. По словам военного эксперта, такие случаи начинают учащаться с каждым днем.

Потери России в войне продолжают расти