Массовое сбитие самолетов имело большое влияние на врага, авиация начала работать меньше, – Шарп

В своем отчете британская разведка отметила, что после потери трех истребителей в Херсонской области Россия вынуждена была уступить свое преимущество в воздухе. Соответственно, это также облегчило жизнь украинским пехотинцам, которых россияне регулярно атаковали КАБами.

Об этом 24 Каналу рассказал израильский военный обозреватель Давид Шарп. Он назвал операцию Сил обороны по уничтожению трех российских истребителей чрезвычайно показательной и оказывавшей влияние на многие участки фронта.

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Последствия уничтожения трех российских истребителей

Используя планирующие бомбы, забрасываемые с дистанции несколько десятков километров от цели, российская авиация на Херсонщине непосредственно возле украинского плацдарма жействовала достаточно интенсивно. Такие действия создавали для украинских морпехов значительные проблемы, но Силы обороны прибегли к креативной тактике.

Украинская ПВО подловила россиян на шаблонных действиях, предположительно ставших понятными в течение многих дней наблюдений. Эта тактика известна еще с конца 1960-х годов, когда советско-вьетнамское ПВО большого радиуса действия стали использовать против американской авиации недалеко от линии боестолкновения.

"Система ПВО, как я предполагаю, Patriot, сбила три самолета в кратчайшие сроки, что оказалось тяжелым ударом и абсолютным шоком для российских военно-космических сил, после чего они должны были изменить свою тактику. А такое изменение тактики означает либо прекратить боевые действия в том режиме, в котором их вели к тому, либо делать это реже и с больших дистанций, то есть снизить эффективность", – отметил Шарп.

Соответственно, огневое влияние, которое оказывала российская авиация на украинские плацдармы, резко упало. Несмотря на то, что в последнее время авиация не была определяющим фактором на фронте, до момента, пока Россия не сделает свою "работу над ошибками", ситуация для украинской пехоты будет легче.

"Можно предположить, что российская авиация не только на юге Украины, но и на других направлениях начала действовать осторожнее из-за тяжелых сиюминутных потерь. А "осторожнее" означает также "менее эффективно". Это чрезвычайно показательно: один рейд систем ПВО дальнего радиуса действия и одноразовые потери оказывают влияние на боевые действия на разных участках в течение многих дней", – поделился военный обозреватель.

Впрочем, что касается украинских плацдармов на левом берегу Херсона, то пока они имеют только тактическое значение, ведь на них пока нельзя переправить большое количество техники и подразделений. Соответственно, по состоянию на сегодняшний день они не угрожают российской группировке на Юге.

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