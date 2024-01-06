Про це 24 Каналу розповів Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп. Він назвав операцію Сил оборони зі знищення трьох російських винищувачів надзвичайно показовою і такою, що мала вплив на багато ділянок фронту.

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Наслідки знищення трьох російських винищувачів

Використовуючи плануючі бомби, які закидаються з дистанції кілька десятків кілометрів від цілі, російська авіація на Херсонщині безпосередньо біля українського плацдарму на лівому березі досить інтенсивно. Такі дії створювали для українських морпіхів значні проблеми, але Сили оборони вдалися до креативної тактики.

Українська ППО підловила росіян на шаблонних діях, які ймовірно стали зрозумілими протягом багатьох днів спостережень. Ця тактика відома ще з кінця 1960-х років, коли радянсько-в'єтнамську ППО великого радіусу дії почали використовувати проти американської авіації неподалік лінії боєзіткнення.

"Система ППО, як я припускаю, Patriot, збила три літаки в найкоротші терміни, що стало важким ударом і абсолютним шоком для російських військово-космічних сил, після чого вони мусили змінити свою тактику. А така зміна тактики означає або припинити бойові дії в тому режимі, в якому їх вели до того, або робити це рідше і з великих дистанцій, тобто знизити ефективність", – зазначив Шарп.

Відповідно, вогневий вплив, який здійснювала російська авіація на українські плацдарми, різко впав. Не зважаючи на те, що протягом останнього часу авіація не була визначальним для фактором на фронті, до моменту, поки Росія не зробить свою "роботу над помилками", ситуація для української піхоти буде легшою.

"Можна припустити, що російська авіація не лише на півдні України, але й на інших напрямках почала діяти обережніше через важкі одномоментні втрати. А "обережніше" означає також "менш ефективно". Це надзвичайно показово: один рейд систем ППО далекого радіусу дії та одноразові втрати мають вплив на бойові дії на різних ділянках протягом багатьох днів", – поділився військовий оглядач.

Втім, що стосується українських плацдармів на лівому березі Херсонщини, то поки що вони мають лише тактичне значення, адже на них поки що не можна переправити велику кількість техніки та підрозділів. Відповідно, станом на сьогодні вони не загрожують російському угрупованню на Півдні.

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