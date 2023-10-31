300 тысяч россиян должны были захватить Киев за три дня: в сети отреагировали на юбилейные потери врага

По состоянию на 31 октября 2023 года потери оккупантов в войне против Украины составили более 300 тысяч. В сети отреагировали на это событие.

Потери России в преступной полномасштабной войне против Украины достигли 300 тысяч солдат. Как в сети отреагировали юбилей – читайте в тексте 24 Канала.

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Очередной рубеж преодолен

Российская армия в войне против украинских защитников несет колоссальные потери. В частности, недавно в боях за Авдеевку россияне потеряли рекордное количество бойцов в сутки – 1380. В последний день октября общие потери оккупантов составляют 300 тысяч. Важно отметить, что эта цифра может быть значительно больше, ведь точное количество убитых и раненых россиян посчитать невозможно из-за активных боевых действий.

На обновленную статистику потерь врага отреагировали в МВД Украины. В ведомстве опубликовали, где россиян уничтожают в компьютерной игре.

Очередной рубеж преодолен, продолжаем работу. Слава Украине и ее воинам!

– отметили в сообщении.

Так же не оставили без внимания выдающееся событие и в Службе безопасности Украины. Там написали, что победа Украины "coming soon", то есть уже скоро.

Злых духов стало меньше

В Госпогранслужбе также посвятили потерям оккупантов отдельное сообщение в своем телеграм-канале. Кроме этого, пограничники также отметили, что потери достигли этой цифры именно на Хэллоуин.



В ГПСУ отметили 300 тысяч в статистике потерь России / Арт Госпогранслужбы

Также в службе отметили, что "злых духов" теперь стало гораздо меньше.

Телевидение Торонто также опубликовало символический арт, на котором смерть с бутылкой и русским флагом, очевидно, собирается что-нибудь праздновать в окопах врага.



Потери врага достигли 300 тысяч / Арт Телевидение Торонто

С юбилеем

В телерадиокомпании "Люкс" также посвятили потерям врага отдельный пост. В частности, поздравили всех с юбилеем и отметили, что "300 тисяч вороженьків згинули, як роса на сонці".



В ТРК "Люкс" также поздравили с юбилеем / Фото ТРК "Люкс"

3-я отдельная танковая Железная бригада на своей странице в фейсбуке написала, что "300 тысяч рашистов горят в аду", а на это можно смотреть долго. Кроме этого, можно добавлять огня и стремительно увеличивать эти цифры.

Запах глупых решений

Пользователь твиттера не обошел вниманием такую статистику потерь России в войне против Украины. В частности, он призвал россиян проснуться.

Проснись российская нация и почувствуй запах глупых решений своих высших чиновников, из-за которых погибло так много людей,

– говорится в сообщении.

Сергей Тахмазов, общественный деятель и военный, написал у себя в фейсбуке, что он напевает особую песню. Он провел параллель с хитом The Beatles и написал о 300 000 yellow submarine.

Потери России на 31 октября

Общие потери врага составляют: