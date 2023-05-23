ВСУ перебрали инициативу на свою сторону, – майор объяснил огромные потери российской артиллерии

За последние сутки украинские военные уничтожили 40 артиллерийских систем российских захватчиков. Это может свидетельствовать о фундаментальных сдвигах на линии фронта.

Об этом 24 Каналу сказал майор ВСУ, заместитель командира тактической группы "Азов" Родион Кудряшов. По его словам, защитники взяли на себя инициативу, что отвечает анализу ISW.

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"Или подготовительные процессы, или устойчивая оборона – нам нужно создавать давление на наш передний край. На сегодня это признак как минимум перехвата инициативы на свою сторону", – пояснил Кудряшов.

ВСУ перехватили тактическую инициативу: смотрите видео

ВСУ прибегают к контрбатарейной борьбе

Майор ВСУ отметил, что в настоящее время украинские военные могут работать контрбатарейно.

Контрбатарейная борьба – комплекс организационных, разведывательных и огневых мер по нанесению огневым подразделениям и пунктам управления противника потерь, направленных на отказ от деятельности по назначению.

Кудряшов добавил, что ВСУ предпринимают такие меры только сейчас, потому что смогли применить новейшее артиллерийское вооружение, переданное нашими партнерами.

Ситуация на фронте: коротко