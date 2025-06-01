1 июня, 19:54
Россия потеряла 7 миллиардов долларов, поражено 34% стратегических носителей ракет, – СБУ
В рамках операции "Паутина" Россия потеряла 34% стратегических носителей крылатых ракет. Общие потери составляют около 7 миллиардов долларов США.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.
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Что пишут в СБУ о потерях россияне от операции 1 июня
В СБУ отметили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена 1 июня в результате спецоперации "Паутина", составляет 7 миллиардов долларов США.
Поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования России. О деталях спецоперации Службы безопасности расскажем чуть позже,
– говорится в сообщении.