Россия потеряла 7 миллиардов долларов, поражено 34% стратегических носителей ракет, – СБУ

В рамках операции "Паутина" Россия потеряла 34% стратегических носителей крылатых ракет. Общие потери составляют около 7 миллиардов долларов США.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Что пишут в СБУ о потерях россияне от операции 1 июня

В СБУ отметили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена 1 июня в результате спецоперации "Паутина", составляет 7 миллиардов долларов США.

Поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования России. О деталях спецоперации Службы безопасности расскажем чуть позже,

– говорится в сообщении.