Россия потеряла еще один корабль в Черном море, – источники в разведке

Государство-агрессор могло потерять еще один корабль в Черном море. Речь идет о судне тылового обеспечения проекта 23120. Таких в России только два – Всеволод Бобров и Эльбрус.

Об этом 24 каналу сообщили источники в украинской разведке. Без какого именно корабля остался российский флот – пока неизвестно.

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Судно шло в направлении острова Змеиный

По предварительной информации, в ночь на 12 мая корабль проекта 23120 шел в направлении острова Змеиный. По неизвестной причине на судне вспыхнул пожар.

Впоследствии продолжалась операция по спасению экипажа. Полночи обгоревший корабль пытался дойти до Севастополя. Вроде бы это россиянам удалось и судно таки пришвартовали в порту. Как надолго корабль вышел из строя, неизвестно, но, по предварительным данным, судно нужно будет серьезно ремонтировать.

Учитывая, что корабли проекта 23120 можно считать новейшими, даже временная потеря одного из них в условиях войны является для оккупантов критической. Тем более что в случае необходимости вывода корабля за пределы Черного моря обратно его Турция не пропустит.

Ранее возле Змеиного появилась своя Чернобаевка

Отметим, что уже не первый раз враги "становятся на одни те же грабли" именно возле Змеиного. Как метко отметил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, здесь появилась новая Чернобаевка. ВСУ разбивают силы противника, как на самом острове, так и вблизи него. В последний раз наши защитники успешно подбили здесь два патрульных катера.

Россия боится повторения истории с "Москвой"

Одной из самых больших потерь России в войне в Украине стало потопление ракетного крейсера "Москва" – флагмана Черноморского флота. "Москва" пошла ко дну 13 апреля 2022 года. В Одесской ОВ ранее отмечали, что больше всего российское командование боится, чтобы история с "погружением" Москвы не повторилась с другими суднами.

Сразу после ликвидации крейсера россияне отвели корабли на безопасное расстояние, чтобы в них не попали украинские противокорабельные ракеты.

Напомним, как это было, Россия признала, что ракетный крейсер "Москва" затонул

Какая ситуация на острове Змеиный: коротко о последних новостях

Россия, терпя потери на Змеином, придумала новый фейк об острове. Вроде бы президент Зеленский "приказал провести самоубийственную спецоперацию" на острове. Более того, это ему, мол, подсказали британские спецслужбы.

Тем временем британская разведка сообщает о многочисленных попытках оккупантов усилить свой гарнизон на Змеином, однако эти попытки срывают ВСУ.

Российская пропаганда обманывает своих зрителей, уверяя о "больших успехах" на острове, никаких доказательств этому не дают. Между тем ВСУ демонстрируют видео с уничтожением вражеской техники.

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что значение Змеиного в том, что его контроль может разрешить высадку десанта в Одесской области. Поэтому украинские военные уделяют острову так много внимания.

Аналитик убежден: с каждым кораблем, в который попали наши защитники, огневая мощь врага и крепость его флота значительно снижается.

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