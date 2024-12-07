Россия потеряла в войне с Украиной 600 тысяч солдат, – Трамп

Россия продолжает вести войну против Украины, неся огромные потери среди личного состава и техники. Новоизбранный президент США назвал известное ему количество.

Речь идет об около 600 тысяч солдат. Об этом Дональд Трамп сообщил на своей странице в соцсети Truth Social, передает 24 Канал.

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Что сказал Трамп о потерях России

Дональд Трамп, говоря о текущей ситуации в Сирии, где продолжается война повстанцев против режима Асада, которому способствует Путин, привел аргументы, почему Россия не способна помочь своему приспешнику. Он назвал огромное количество потерь Москвы в войне против Украины.

Россия, которая глубоко увязла в Украине и потеряла там более 600 тысяч солдат, кажется, не в состоянии остановить этот буквально "марш" (продвижение повстанцев – 24 Канал) Сирией,

– написал он.

По его словам, Россия вмешалась в Сирию после начала гражданской войны в стране, но сейчас российские солдаты, как и бойцы самого Асада, вытеснены. Американский политик отметил, что это, возможно, "лучшее, что может с ними произойти".

Он также отметил, что США не должны вмешиваться в текущую ситуацию на территории Сирии.