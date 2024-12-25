Россия повторно атаковала Днепр и область

Утром в среду, 25 декабря, российская оккупационная армия уже второй раз атаковала Украину. Под ударом оказалось в частности Днепр и область.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное. Отмечаем, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и находиться в укрытиях гражданской защиты.

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Оккупанты снова атаковали Днепропетровщину

Воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена ​​в 08:45 – в это время на область также летели вражеские ударные БПЛА.

Уже в 09:42 Воздушные силы ВСУ сообщили о движении скоростной цели с юго-востока в направлении Днепра.

По словам корреспондентов Суспильного, взрыв в Днепре прогремел около 09:47. Буквально через несколько минут, в 09:55, СМИ также сообщили о взрыве в городе Самара, расположенном в области.

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Напомним, во время первого утреннего обстрела 25 декабря российская армия также атаковала Днепр и Кременчуг. Тогда в городах раздалась серия мощных взрывов, а в Днепре частично пропало электроснабжение.