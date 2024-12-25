По всей Украине снова была тревога: Россия повторно запускала ракеты
Россия 25 декабря повторно запустила ракеты с самолетов Ту-95. По Украине снова была тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые телеграмм-каналы. Призываем не пренебрегать безопасностью и пройти в укрытие.
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Отбой угрозы по областям. Воздушная тревога охватила уже всю Украину. Карта тревог Ракетная опасность для западных областей. В Кременчуге прогремели взрывы. Ракета на Кривой Рог с северо-востока. Ракета на Кременчуг с северо-востока. Ракета на Каменское. В Днепре и городе Самар Днепропетровской области прогремели взрывы. В Киеве объявили воздушную тревогу. Кроме угрозы крылатых ракет, также существует угроза применения врагом баллистического вооружения с временно оккупированного Крыма. Кременчуг в укрытие, ракета с Востока. Ракета на севере Днепропетровщины курсом на Кременчуг. Крылатые ракеты на севере Харьковщины в направлении Полтавы. Актуальная карта тревог Воздушные силы предупредили о скоростной цели в направлении Днепра, с юго-востока. По Украине снова распространяется воздушная тревога. Причиной этого стали новые пуски ракет. Вероятно, враг запустил крылатые ракеты с бортов Ту-95.
Отбой угрозы по областям.
Воздушная тревога охватила уже всю Украину.
Карта тревог
Ракетная опасность для западных областей.
В Кременчуге прогремели взрывы.
Ракета на Кривой Рог с северо-востока.
Ракета на Кременчуг с северо-востока.
Ракета на Каменское.
В Днепре и городе Самар Днепропетровской области прогремели взрывы.
В Киеве объявили воздушную тревогу.
Кроме угрозы крылатых ракет, также существует угроза применения врагом баллистического вооружения с временно оккупированного Крыма.
Кременчуг в укрытие, ракета с Востока.
Ракета на севере Днепропетровщины курсом на Кременчуг.
Крылатые ракеты на севере Харьковщины в направлении Полтавы.
Актуальная карта тревог
Воздушные силы предупредили о скоростной цели в направлении Днепра, с юго-востока.
По Украине снова распространяется воздушная тревога. Причиной этого стали новые пуски ракет. Вероятно, враг запустил крылатые ракеты с бортов Ту-95.