По всей Украине снова была тревога: Россия повторно запускала ракеты

Россия 25 декабря повторно запустила ракеты с самолетов Ту-95. По Украине снова была тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые телеграмм-каналы. Призываем не пренебрегать безопасностью и пройти в укрытие.

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