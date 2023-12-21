В России предложили "присоединить" Узбекистан: в МИД страны "вызвали на ковер" посла

Российский боевик Захар Прилепин предложил присоединить Узбекистан к России. В Узбекистане такие слова не оценили, поэтому сразу пригласили посла оккупантов "на ковер".

Там российский дипломат оправдывался и заявлял, что это вовсе не официальная позиция Кремля. МИД России также планирует дать комментарий по этому инциденту.

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"Дружеское" предложение Прилепина

Боевик Захар Прилепин на конференции в пресс-центре "Россия сегодня" выступил с предложением о присоединении Узбекистана к России. В этой связи в МИД Узбекистана 21 декабря пригласили российского посла Олега Мальгинова для объяснения.

В структуре отметили, что с "чувством глубокой озабоченности" восприняли эти высказывания. Они вроде бы не соответствуют духу стратегического партнерства и союзничества двух государств.

Подобные заявления, при этом широко распространенные в российских СМИ, носят сознательно провокационный характер и могут отрицательно сказаться на устоявшихся исторически дружеских отношениях между нашими народами.

– написали в МИД Узбекистана.

Российский посол в свою очередь отметил, что позиция Прилепина не имеет ничего общего с официальной позицией России. Мальгинов отметил, что "в его стране никогда не подвергались сомнению суверенитет, независимость и территориальная целостность Республики Узбекистан".

Российская дипломатия