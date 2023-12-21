Там російський дипломат виправдовувався та заявляв, нібито це зовсім не офіційна позиція Кремля. МЗС Росії також планує дати коментар щодо цього інциденту.
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"Дружня" пропозиція Прилєпіна
Бойовик Захар Прилєпін на конференції у пресцентрі "Росія сьогодні" виступив з пропозицією щодо приєднання Узбекистану до Росії. У зв'язку з цим в МЗС Узбекистану 21 грудня запросили російського посла Олега Мальгінова для пояснення.
У структурі зазначили, що з "почуттям глибокої стурбованості" сприйняли ці висловлювання. Вони нібито не відповідають духу стратегічного партнерства та союзництва двох держав.
Подібні заяви, при цьому широко поширені в російських ЗМІ, мають свідомо провокаційний характер і можуть негативно позначитися на усталених історично дружніх відносинах між нашими народами,
– написали в МЗС Узбекистану.
Російський посол, своєю чергою, зазначив, що позиція Прилєпіна не має нічого спільного з офіційною позицією Росії. Мальгінов зазначив, що "у його країні ніколи не ставилися під сумнів суверенітет, незалежність та територіальна цілісність Республіки Узбекистан".
Російська дипломатія
- Днями китайський лідер Сі Цзіньпін прийняв у себе російського прем'єра Міхаіла Мішустіна. Вони обговорили торгівлю між двома країнами, а також під час неї Сі заявив про прагнення "розширити" зв'язки з країною-агресоркою.
- Владімір Путін також незадоволений вступом Фінляндії до НАТО. Під час інтерв'ю російському ЗМІ він зазначив, що у країни "проблем не було, але тепер будуть". Водночас у Росії створили новий воєнний округ.
- Під час чергової атаки Росії на портову інфраструктуру України один з уламків дрона упав на територію Румунії. МЗС країни викликало російського посла в Бухаресті Валерія Кузьміна. Румунія вимагає припинення атак на українську інфраструктуру.