Враг уже не раз проводил разведку, – Гуменюк предупредила о вероятности массированной атаки

В ночь на 3 ноября Россия впервые за последнее время атаковала Украину большим количеством беспилотников – аж 38 "Шахедами". Гуменюк объяснила, с чем связано такое изменение и чего ждать от врага.

До 3 ноября оккупанты обычно совершали точечные атаки дронами и ракетами, однако во время ночной атаки количество "Шахедов" достигло почти сорока десятков. Начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк объяснила, будет ли враг и дальше задействовать больше вооружение в воздушных атаках, передает 24 Канал.

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Чем ближе морозы, тем более массированными будут атаки

По словам Гуменюк, нельзя исключать вероятность того, что с изменением погодных условий, наступлением холодов враг будет прибегать к более массированным атакам.

Предыдущие мы оценивали как точечные. Мы предупреждали, что это разведки. 2, 4, 6 "Шахедов" запущенные в зону ответственности означали, что враг пытался разведать размещение наших средств ПВО,

– подчеркнула руководитель пресс-центра.

Кроме того, Гуменюк указала, что вечером 2 ноября перед ночным ударом беспилотниками оккупанты применили по Одесщине сверхзвуковые противокорабельные. "Ониксы", выпущенные из временно оккупированного Крыма. Они были направлены в прибрежную зону. Но на подлете к побережью утратили свою боевую способность. Затем ночью Одесская область была одним из регионов, оказавшихся под ударом "Шахедов".

Сколько беспилотников удалось сбить и какие области атаковал враг: ночная атака 3 ноября