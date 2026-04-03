Россия прибегла к баллистическому обстрелу: где прогремели взрывы
- 3 апреля российская армия осуществила баллистический обстрел Украины.
- Атаке подверглись Харьков, Днепропетровская область и Запорожье.
Баллистические ракеты применила российская армия против Украины ночью 3 апреля. Под обстрел попали по меньшей мере три области.
О взрывах в разных городах сообщали мониторы и местные сообщества. 24 Канал рассказывает, какая есть информация на данный момент.
Баллистическая атака 3 апреля: что известно?
Ближе к 4 утра 3 апреля в Киеве и многих областях Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные силы сразу сообщили, что говорится об угрозе баллистического обстрела.
Информация о первых ракетах появилась через какую-то минуту – они летели на Харьков. Местные сообщества, ОВА и городской голова Игорь Терехов сообщили о взрывах в городе. Речь шла, в частности, об ударе по меньшей мере четырьмя ракетами по Киевскому району. Они повредили несколько многоэтажных жилых домов – там выбиты окна, перебит газопровод.
В это же время российская армия запустила баллистику и на Днепропетровскую область, а также на Запорожье. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о взрывах в области. А мониторы известили о спуске баллистики на Павлоград.
Информации о пострадавших и повреждениях на момент публикации не было. Мониторы отмечают, что враг применил не менее 10 ракет.
К каким еще атакам прибегла Россия этой ночью?
Российские дроны нанесли удары по разным районам Харькова, в частности по Новобаварскому и Основянскому, вызвав пожары и повреждения. Несколько человек пострадали, ущерб понесли частные дома, отель, который не работал, и храм.
А утром Россия в очередной раз атаковала портовую инфраструктуру Одесской области, там возник пожар – к счастью, никто не пострадал. Повреждения получила гражданская инфраструктура и жилые дома в Черноморске.