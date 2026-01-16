Путину будет некуда деваться, – политтехнолог заметил интересную тенденцию в России

На Западе считают, что российско-украинская война постепенно движется к завершению. Одной из причин является усиление давления на Россию со стороны США. Если все так будет продолжаться и дальше, а экономическое положение страны-агрессора не будет улучшаться, то Владимиру Путину придется принимать важные решения по Украине.

Политтехнолог Аббас Галлямов рассказал 24 Каналу, что ресурсы России понемногу исчерпываются. Кремль начал засекречивать от населения те данные, которые когда-то были в свободном доступе. Это связано, вероятно, с протестами в Иране, которые вспыхнули из-за ухудшения уровня жизни граждан.

Какие проблемы у России?

Аббас Галлямов подчеркнул, что в России сейчас серьезные экономические проблемы, в частности инфляция и рост цен. Это очень беспокоит Кремль и свидетельствует, о сложном положении.

Если Дональд Трамп продолжит давление, то в какой-то момент Путину будет некуда деваться и ему придется завершить войну,

– сказал он.

Россияне испытывают значительные трудности из-за российско-украинской войны, в частности жители Белгородской области. Там сейчас серьезные проблемы с энергоснабжением. Даже губернатор призывает людей выезжать к родственникам, чтобы пережить хотя бы зиму.

Весь этот регион превращается в беженцев, а власть не беспокоится об их спасении. Государству не хватает ресурсов, чтобы помогать своим гражданам,

– отметил политтехнолог.

Он отметил, что, из-за подобных ситуаций, россияне начинают задумываться, зачем им воевать за Донбасс, если они так скитаются из-за этого в России.

Если такая риторика усилится и США будут продолжать давить на Путина, то он может пойти на уступки по завершению войны на территории Украины.

Что может заставить Путина пойти на мир?