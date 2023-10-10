В действиях ХАМАС в Израиле прослеживается "российский след": атаки были скоординированы
Источник:Центр стратегических коммуникаций
Центр стратегических коммуникаций сообщает, что российские силовики могли приложиться к организации нападения ХАМАС на Израиль. В действиях палестинцев можно заметить общие черты с атаками армии Москвы.
Маловероятно, что боевики спланировали нападение самостоятельно. Сам же конфликт играет на руку Путину – тот надеется, что он отвлечет внимание от войны в Украине.
Смотрите также Что такое Сектор Газа, кому принадлежит и что там ждет Израиль после наземного вторжения
Почерк Кремля на Ближнем Востоке
ХАМАС вряд ли мог спланировать нападение на Израиль самостоятельно. Тактика палестинцев, предусматривающая штурмовые действия, сброс боеприпасов с БПЛА и тому подобное, имеет российский след – наемники "Вагнера" принимали участие в подготовке к вторжению.
Сама же российская пропаганда открыто или завуалированно поддерживает террористов в противостоянии с Израилем. Кроме этого, ХАМАС использует современное российское оружие, в частности экспортный вариант автомата АК-103. Ранее ГУР сообщало о планах Кремля передать террористам захваченное в Украине трофейное западное вооружение, чтобы дискредитировать страну в глазах партнеров.
Также атака палестинских боевиков была синхронизирована с массированными атаками российских войск на Купянском, Лиманском и Марьинском направлениях. Известно, что Россия сделала ставку на отвлечение от Украины.
След России в войне
- Россия передала террористам ХАМАС западное оружие, захваченное во время боевых действий в Украине. Это масштабная информационная компания против государства. Кремль будет поднимать вопрос военной поддержки Украине – якобы и продает вооружение террористам на регулярной основе
- Подход к войне у российских оккупантов и у боевиков ХАМАС совершенно одинаковый – они убивали и грабили на захваченных землях. Однако единственная разница состоит в том, что палестинские боевики официально заявили об истинной цели вторжения в Израиль.
- В ГУР также сообщили, что Россия знала об атаке ХАМАС раньше времени. В частности, ранее Россия сама приглашала к себе делегации из радикальных или террористических организаций. Подобные обострения только играют на руку Москве.