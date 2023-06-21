Не больше, чем риторика: что скрывают оккупанты за угрозами из-за ударов по Крыму и России

Российский министр обороны Сергей Шойгу в очередной раз пригрозил бить по так называемым центрам принятия решений в Украине в ответ на удары по целям в оккупированном Крыму и на территории России. Однако подобные заявления оккупантов – всего лишь риторика.

Об этом 24 Каналу сказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он отметил, что оккупанты не прекращают бомбить территорию Украины с первого дня полномасштабной войны, убивая и гражданских, и военных.

Читайте также Пока не достаем: когда ВСУ смогут разрушить Крымский мост и освободить полуостров

Запад имеет право предоставлять Украине оружие

Фейгин считает, что Украина будет наносить удары по территории Крыма, если у нее будут такие возможности. Будь то ракеты ATACMS, Storm Shadow или какое-то другое оружие – сложно сказать. Но в этом нет никаких сомнений.

К тому же, отметил он, использование британского и американского вооружения не дает оснований говорить о непосредственном вовлечении этих стран в войну.

Американцы, европейцы в Украине не воюют,

– сказал Фейгин.

Он отметил, что предоставлять оружие Украине, в том числе и дальнобойные ракеты, эти государства имеют право в соответствии с уставом ООН. Потому что страна, являющаяся жертвой агрессии, может получать вооружение, на это не накладывается эмбарго.

Что кроется за угрозами России

Фейгин заявил, что, если же в России считают, что эти страны так вовлекаются в войну, то оккупанты могут попытаться нанести удары по центрам принятия решений в Лондоне, Вашингтоне или других городах. Но россияне прекрасно знают, что в таком случае их ждет.

Если же, по его словам, захватчики угрожают бить по центрам принятия решений в Киеве, то разве они его до сих пор не обстреливали. Поэтому вызывает удивление, какие еще есть другие центры, по которым россияне еще не попытались наносить удары.

Поэтому это не больше, чем риторика, поскольку совершенно непонятно, что за этим скрывается,

– сказал Фейгин.

Ведь, добавил правозащитник, оккупанты не прекращают бомбить территорию Украины с первого дня полномасштабной войны, убивая и гражданских, и военных. А ударить по центрам принятия решений россияне не могут, потому что не способны пробить нашу ПВО.

Деоккупация Крыма: что известно о подготовке