Россия приказала остановить наступление на некоторых направлениях, – военный эксперт о ситуации на фронте
Россияне до сих пор продолжают наступление в Донецкой области. Хотя есть информация, что на некоторых участках этого направления российское командование приказало прекратить наступательные действия.
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он также отметил, что причина того, что у врага нет откуда черпать пополнение существующих потерь.
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Новоприбывшие мобилизованные либо дизертируют, либо пытаются сдаться в плен. Скорее всего, резерв россияне накапливают вблизи Мелитополя и пытаются эти резервы бросить на Запорожское направление.
– отмечает Жданов.
По его словам, оккупанты очень боятся наступления ВСУ на Запорожском направлении. А мы продолжаем контрнаступательные действия на Харьковском и Херсонском направлениях.
"Об успехах – на Херсонщине они более заметны, а на Харьковщине мы все же несколько сбавили темп", – говорит он.
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Коротко о недавних достижениях ВСУ на поле боя
- 14 октября Украина отмечает День защитников и защитниц Украины. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил всех воинов с этим праздником. Он подчеркнул, что военные возвращают свое. И никто и ничего не сможет остановить украинцев на пути к победе.
- По состоянию на 14 октября Вооруженные Силы Украины уничтожили 64 300 российских оккупантов. За прошедшие сутки защитникам удалось ликвидировать около 500 захватчиков. Больше всего оккупантов уничтожили на Краматорском и Бахмутском направлениях.
- Недавно украинский зенитчик сбил 4 крылатых ракеты с помощью ПЗРК "Игла". Этот комплекс предназначен для того, чтобы уничтожать вертолеты и самолеты.