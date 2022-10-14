Россия приказала остановить наступление на некоторых направлениях, – военный эксперт о ситуации на фронте

Россияне до сих пор продолжают наступление в Донецкой области. Хотя есть информация, что на некоторых участках этого направления российское командование приказало прекратить наступательные действия.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он также отметил, что причина того, что у врага нет откуда черпать пополнение существующих потерь.

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Новоприбывшие мобилизованные либо дизертируют, либо пытаются сдаться в плен. Скорее всего, резерв россияне накапливают вблизи Мелитополя и пытаются эти резервы бросить на Запорожское направление.

– отмечает Жданов.

По его словам, оккупанты очень боятся наступления ВСУ на Запорожском направлении. А мы продолжаем контрнаступательные действия на Харьковском и Херсонском направлениях.

"Об успехах – на Херсонщине они более заметны, а на Харьковщине мы все же несколько сбавили темп", – говорит он.

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