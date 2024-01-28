Создают угрозу для гражданских: в ГПСУ рассказали, в каких регионах чаще всего фиксируют ДРГ

Даже в тех областях, где не идут активные боевые действия на границе, Россия все равно представляет угрозу. В частности, там враг применяет ДРГ.

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона рассказал, что ситуация на северной границе непростая. По его словам, враг стал чаще использовать разведывательно-диверсионные группы.

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Угроза для гражданских

Кроме того, что россияне обстреливают пограничные территории, они также используют ДРГ. Чаще их фиксируют в Сумской и Харьковской областях. В то же время, в последнее время почти нет активности в Черниговской области.

Ну и вражеские ДРГ – это угроза не только для Сил обороны, но и мирным жителям,

– подчеркнул Демченко.

Он вспомнил, что на днях оккупанты расстреляли автомобиль с двумя гражданскими. Они оба, к сожалению, погибли.

Кроме этого, по словам спикера ГПСУ, с начала января зафиксировано более 1800 обстрелов, которые Россия осуществила по территории Черниговской, Харьковской и Сумской областей. Он подчеркнул, что больше всего приходится по Харьковской области.

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