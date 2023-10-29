Оккупанты начали применять новый беспилотник, автономно идентифицирующий цели, – ISW

Российские захватчики начали использовать новую версию беспилотника-камикадзе "Ланцет". Он может автономно идентифицировать цели.

Так, оккупанты начали использовать новый беспилотник-камикадзе "Изделие-53" с 21 октября. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

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Россияне начали применять новый беспилотник: что известно

По имеющимся данным, БПЛА "Изделие-53" якобы располагает системой автоматической наводки, которая может различать типы целей и повышать шансы успешного удара. В то же время оккупанты пока не используют эти беспилотники в широком масштабе, но сейчас испытывают дроны для массовых синхронизированных роевых ударов.

На днях ISW сообщал, что российские войска также недавно использовали новые беспилотники "Италмас" во время удара по Киевской области.

Ранее аналитики также оценивали, что российское командование может считать, что большое количество ударных беспилотников позволит вражеским силам преодолеть украинскую ПВО, хотя полезная нагрузка беспилотников может не достать для значительного повреждения важнейших военных целей.

Россия нарастила количество БПЛА в Луганской области

Недавно бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что последние бои в Луганской области свидетельствуют, что в российских подразделениях существенно возросло количество FPV-дронов и других БПЛА. Так, они работают над выявлением украинских позиций, после чего передают координаты российской авиации, которая накрывает указанные участки управляемые авиабомбами.

"Россия действительно смогла существенно нарастить количество дронов в своих войсках и даже опередить в их количестве украинские подразделения. Однако наши военные все еще имеют преимущество в опыте их применения, ведь они используют FPV-дроны и "Мавики" еще с прошлого года", – подчеркнул Гайдай.