В ОП сказали, при каких условиях Россию приобщат ко второму Саммиту мира

В Швейцарии недавно прошел первый Глобальный саммит мира, который провели по инициативе Украины. Россия не присутствовала на нем, одна есть вероятность, российские представители будут присутствовать на втором Саммите мира.

Бесспорно, для этого необходим ряд условий, ведь если Россия останется при своей позиции, то ее участие в следующем Саммите мира просто не будет иметь смысла. Советник председателя ОП Михаил Подоляк в интервью для 24 Канала объяснил, что именно должно измениться, чтобы Россию таки приобщили к саммиту.

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Работа над привлечением стран к Формуле мира

Уже на следующем Саммите мира будут обсуждать все 10 пунктов украинской формулы мира Владимира Зеленского. Планируется, что подготовка ко второму саммиту займет не годы, а месяцы, и привлекать к ней попытаются еще больше стран.

На уровне международных переговоров будут использовать все инструменты, объяснения, это будет глубокая работа (для привлечения других стран – 24 Канал). Но есть один аргумент, который нельзя ничем изменить – тактические поражения России по линии фронта. Говорится о силовом принуждении,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

То есть когда страны будут видеть, что Россия проигрывает, тогда сами же будут инициировать обсуждение правил справедливого окончания войны. Однако для этого надо за этот промежуток времени использовать все инструменты принуждения.

"Их не так много: военный и экономический. Для России должна существенно вырасти цена войны, то есть себестоимость того, что она делает на территории Украины, ну и вообще себестоимость жизни. Также важным является дипломатическое давление – объяснение того, что действия России существенно вредят национальным интересам разных стран в разных регионах, то есть не только территории Украины", – объяснил советник председателя ОП.

Ведь чем дольше Россия остается в виде, в котором существует, то больше страны будут платить за те риски, которые она генерирует.

Как привлечь Россию к Саммиту мира

Многие из мировых лидеров, которые принимали участие в Глобальном мирном саммите, а также и военно-политическое руководство Украины отмечало, что, что есть одно условие, при котором Россию можно привлечь к следующему саммиту. В частности, говорилось о ее готовности к справедливому миру и принятии украинской формулы мира.

Хотя учитывая заявления Владимира Путина, Москва от этого очень далека.

Россия в экзальтации, то есть она не осознает всего, что она делает. Она это осознает только в момент проигрыша и после того, как начнутся процедуры реабилитации через покаяние и россияне будут платить репарации. До этого момента они будут продолжать говорить о том, что имеют право убивать украинцев, уничтожать все, что касается украинской государственности,

– отметил Подоляк.

Российский диктатор, к слову, заявил, что он вообще не планирует выводить войска с территории Украины. Также Путин сказал, что, мол, не планирует идти на переговоры, потому что "киевский режим не хочет уходить от власти". В этом контексте становится понятно, что Москва вообще не заинтересована в переговорах.

По мнению Подоляка, есть конкретные инструменты принуждения, которые должны работать в полном объеме и быть задействованы между саммитами:

военные : поставки оружия, существенные атаки по линии фронта, большое количество уничтоженных российских ресурсов, в частности на территории самой России.;

: поставки оружия, существенные атаки по линии фронта, большое количество уничтоженных российских ресурсов, в частности на территории самой России.; экономические : санкции должны быть переосмыслены. То есть европейские компании не могут и дальше работать на российском рынке и беспроблемно покупать в России все, что угодно. Также должны быть введены контрсанкции должны быть.

: санкции должны быть переосмыслены. То есть европейские компании не могут и дальше работать на российском рынке и беспроблемно покупать в России все, что угодно. Также должны быть введены контрсанкции должны быть. дипломатическое и информационное давление, а главное – изоляция России.

"Это все в комплексе как раз таки существенно повлияет на переосознание определенной части российской элиты, в каком месте они сегодня находятся и какую цену они по финалу будут за все это платить", – подытожил Подоляк.