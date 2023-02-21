Россия приостанавливает участие в Договоре о СНВ: реакция Белого дома

Российский диктатор объявил, что его государство приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. На это заявление уже отреагировали в Вашингтоне.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение России "глубоко досадным и безответственным".

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Блинкен подчеркнул, что администрация Байдена по-прежнему готова говорить о соглашении по ядерному оружию в любое время с Россией, "независимо от того, что происходит в мире".

Мы будем внимательно наблюдать, что на самом деле делает Россия,

– отметил госсекретарь США.

Россия останавливает участие в Договоре СНВ