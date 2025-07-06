В ГУР сообщили, что Кремль планирует привлечь инженерные войска Лаоса для разминирования в Курской области. Интересно, что несколько месяцев назад россияне заявляли, что якобы все разминировали.

Это очевидная угроза, потому что Россия ищет силы, где только может. Такое мнение 24 Каналу высказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, добавив, что это сигнал о том, что в Кремле все довольно плохо.

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Где Россия ищет силы

Привлечение работников из Лаоса еще один сигнал о том, что у России серьезная нехватка ресурсов. Это не удивительно, учитывая проблемы в экономике страны-агрессора. Все деньги сейчас направляют только на войну.

Если бы у россиян все было хорошо, то Лаос бы не привлекали. Можем посмотреть, как далеко эта страна на карте. На логистику понадобятся колоссальные средства. Какой смысл от этого, если украинские дроны догонят и лаосцев, и северных корейцев,

– сказал Владимир Огрызко.

В этом смысле Россия бросает вызов, заявляет о том, что не остановится, не будет считаться с любыми разумными пределами. Вероятно, у Путина понимают, что оказались в шаге от краха. Даже российские экономисты говорят, что война идет к завершению, потому что их страна совсем скоро не сможет ее продолжать.

"Лаос, возможно, еще Вьетнам начнет делать шаги на сближение с Москвой. Но, чтобы не делал Путин – это ему не поможет. Стратегически такие шаги не изменят общую ситуацию. Направление движения определено, это только оттянет время", – отметил бывший министр иностранных дел Украины.

Итак, привлечение лаосцев является еще одним способом Москвы показать, что она не учитывает международные правила. Но также это свидетельствует о глубоких проблемах и исчерпании ресурсов.

Заметим, на фоне значительных потерь Россия нашла усиление в Лаосе. Страну хотят привлечь под видом "гуманитарной помощи". Сначала в Россию должны прибыть около 50 "военнослужащих-саперов". Также в Кремле сообщили, что Лаос помогает России в реабилитации раненых военных.