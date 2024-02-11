Россия завербовала для войны против Украины 15 тысяч непальцев, - CNN

Россия завербовала для участия в войне против Украины около 15 тысяч граждан Непала. За службу им предлагают 2 тысячи долларов.

Россия объявила “выгодный” пакет для иностранцев, которые присоединятся к ее армии. Кроме того, что обещали заплатить не менее 2000 долларов в месяц, еще и дали обещание ускорения процесса получения российского паспорта.

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Жители Непала воевали в Украине на стороне России

Как отмечали в издании CNN, сейчас Россия завербовала в свои ряды около 15 тысяч жителей, предлагая им за службу деньги.

Я пошел в российскую армию не ради удовольствия. В Непале у меня не было никакой возможности трудоустроиться. Но, оглядываясь назад, это было не правильное решение. Мы не представляли, что нас так быстро отправят на передовую и насколько ужасной будет ситуация,

– сказал один из непальских наемников.

Он рассказал, что решил пойти на войну, поскольку не имел работы дома. За это ему предлагали 2000 долларов в месяц и российское гражданство.

По прибытии в столицу страны-агрессора Москвы его отправили на короткое обучение. После него, мужчина поехал воевать в Бахмуте. Там он пробыл около месяца, после чего получил ранения.

"В Бахмуте нет ни одного участка земли, который бы не пострадал от бомб. Все деревья, кусты и зелень... их уже нет. Большинство домов разрушено. Ситуация там настолько ужасная, что аж плакать хочется", – рассказал наемник, который воевал на стороне врага.

Всего, по данным CNN, около 15 тысяч жителей Непала приняли участие в войне на стороне России. По меньшей мере 2000 наемников пропали без вести. Так, члены семей непальцев, воюющих на стороне оккупантов, требуют от властей вернуть их мужей домой. Однако, политики очень преуменьшают количество непальских наемников, которые поехали участвовать в войне против Украины. Они отмечают, что в войне участвует около 200 граждан Непала.

Россияне обманом вербуют на войну сирийцев

Главное управление разведки рассказало подробности, как россияне заманивают сирийцев на войну. Известно, что в этом им помогают туристические фирмы. Сначала жителям Сирии предлагают стать охранниками в Якутии, а потом обещают "лучшую работу" в Бурятии. Уже оттуда сирийцы попадают на фронт.

В ГУР сообщили, что подготовка происходит на сирийской территории недалеко от города Алеппо и аэродрома Kuweires. Как отметили разведчики, первая партия – около 1000 наемников – проходит обучение с акцентом на ведение боевых действий в городской застройке. После завершения подготовки сирийских наемников доставят на авиабазу Хмеймим, а оттуда – на территорию России.

"Рекрутинг сирийцев на войну свидетельствует об ухудшении морально-психологического состояния российских оккупационных войск из-за масштабных потерь и необходимости их пополнять для дальнейших мясных штурмов", – заключают в ГУР.