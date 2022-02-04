В России снова истерика: призвали страны НАТО прекратить поддержку Украины

В России возмутились масштабной поддержкой Украины со стороны стран-членов НАТО. Кремль призвал приостановить военную поддержку.

Позицию официальной Москвы озвучила представительница МИД России Мария Захарова на брифинге.

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Во время своей речи Захарова обратилась к странам НАТО.

Призываем в очередной раз страны НАТО немедленно прекратить нагнетать истерику вокруг внутриукраинского конфликта, прекратить военные поставки и поддержку Киева как одной из конфликтующих сторон на востоке Украины.

– сказала представительница МИД России.

Она в очередной раз заявила, что Украине следует начать полноценный диалог с пророссийскими боевиками Донецка и Луганска. Это, по ее словам, нужно для скорейшего разрешения конфликта.

Ранее у Путина заявили, что готовы к встрече с Зеленским. Однако глава Кремля хочет заранее знать результаты встречи.

Какие страны поддерживают Украину

Эстония передала Украине оборонное вооружение. В частности, речь идет о противотанковых ракетных комплексах Javelin, переносных зенитно-ракетных комплексах класса "земля-воздух" Stinger.

18 января в Украину прибыла военная помощь из Великобритании. Лондон передал нам противотанковое вооружение.

В Латвии было принято решение передать Украине летальное и нелетальное оружие.

Канада передаст Украине 120 миллионов долларов помощи. Кроме того, правительство страны рассматривает вопросы поставки военного оборудования.

Чехия заявила о готовности передать украинским бойцам военную помощь. Речь идет об артиллерийских боеприпасах, направленных на укрепление обороноспособности Украины, а также медицинскую помощь ВСУ.

Правительство Польши официально поддержало предоставление Украине военной помощи из-за эскалации из России. Сначала планировали предоставить ПЗРК Grom, но впоследствии польское правительство решило дать нашему государству более современное вооружение.

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