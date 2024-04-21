Враг продолжит атаковать энергообъекты: в Минэнерго ответили, будет ли блэкаут

Россия продолжает наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры. В Министерстве энергетики жали прогноз относительно тотального блэкаута.

Министр энергетики Герман Галущенко в в эфире телемарафона заявил, что Россия атакует и будет атаковать украинские энергетические объекты. В то же время несмотря на российские обстрелы, блэкаута в Украине не будет.

Смотрите также Сотни миллионов евро, в том числе на энергетику: Украина подписала меморандум с ЕИБ

Нужно быть готовыми

Несмотря на уверенность, что блэкаута не произойдет, Галущенко также отметил, что нужно быть готовыми к любым сценариям. Он добавил, что энергетики работают на то, чтобы худшие сценарии не реализовались.

К сожалению, нет никаких сомнений в том, что атаки врага будут продолжаться. Однако энергосистема целостная. Тотального блэкаута в стране не будет,

– сказал министр.

Он также отметил, что опыт прошлого календарного года показывает, что энергетики придерживаются своего слова.

Оккупанты полностью уничтожили Трипольскую ТЭС