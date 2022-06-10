Россия продолжает блокировать эвакуацию жителей Херсонской и Запорожской областей, – Верещук

Люди из Запорожской и Херсонской областей не могут провести эвакуацию. Все потому, что страна-агрессорка Россия не дает это сделать.

Об этом рассказала министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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По ее словам, у России есть своя стратегия, которая является преступной, неправильной и нарушающей международное гуманитарное право.

Сейчас все международное сообщество должно сосредоточить свои усилия и заставить Россию открыть гуманитарные коридоры для эвакуации.

– сообщила Ирина Верещук.

Она отметила, что Россия хочет убедить весь мир в том, что люди не хотят уезжать. Однако на самом деле это не так. Ежедневно поступают сотни звонков на горячую линию Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий и требуют, просят открыть коридор. Они хотят эвакуироваться.

Россия позорно лжет, когда говорит, что херсонцы не хотят уехать и не хотят спастись.

– акцентировала Верещук.

Россия позорно лжет, когда говорит, что Запорожская область: Мелитополь, Энергодар, все те территории, которые сейчас временно оккупированы, что они не хотят уехать, что их-де все устраивает в эффективном так называемом управлении. Это неправда”, – добавила Верещук.

Что известно об эвакуации украинцев: последние новости

Власти Луганщины делают все возможное для того, чтобы спасти людей из-под обстрелов российских оккупантов. Враг не прекращает бить по мирным населенным пунктам и пытаться продвинуться к административным границам области. Родственники северодончан просят об эвакуации горожан, однако из областного центра она пока невозможна . Бои продолжаются внутри города.

В Славянске ориентировочно осталось 24 тысячи человек, а остальные – эвакуировались в безопасные места.

Украинским защитникам и защитницам удалось невозможно. Они эвакуировали из Лисичанска 66 человек , из них шестеро детей. В эвакуацию были привлечены военные, полицейские и ГСЧСники. Людей эвакуировали тихо и без анонса.

Захватчики в оккупированном Мариуполе решили усилить фильтрационные меры и запрещают выезд из города. Все потому, что они боятся бунтов от местных жителей.

Российские захватчики продолжают удерживать в заложниках людей на временно оккупированной Херсонской области. Хуже всего то, что они зелеными коридорами не позволили вывезти даже детей.

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