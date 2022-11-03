Россия вербует "добровольцев" без контракта, "мобики" сбежали: главное из сводки Генштаба

В России военные комиссариаты получили указания собирать так называемых "добровольцев". Забирают почти всех, кроме мужчин с инвалидностью.

Брать на войну в Украине российских граждан продолжают, несмотря на то, что официально в конце октября в России заявили о завершении "частичной мобилизации". Также с нынешними мобилизованными "добровольцами" минобороны России контракт не заключает.

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Россия продолжает мобилизовать "добровольцев"

Россия продолжает брать на войну против Украины так называемых "добровольцев".

Военнослужащие получили указания по дальнейшему формированию так называемых добровольческих подразделений. Этими "добровольцами" могут стать мужчины с погашенной судимостью, без ограничения по возрасту и с любым состоянием здоровья, кроме лиц, имеющих официальный статус инвалида,

– сообщили в Генштабе.

Более того, Кремль избегает юридических и финансовых обязательств, поэтому министерство обороны России не заключает контрактов с "добровольцами".

"Мобики" сбежали из части

По данным Генштаба ВСУ, мобилизованные россияне имеют низкий уровень морально-психологического состояния, поэтому в местах сборов есть чрезвычайные события:

в Казани в подразделениях 57 мотострелковой дивизии так называемых территориальных войск более 15 солдат и сержантов сбежали;

во время передислокации в Украину еще двое мобилизованных совершили самоубийство.

Также в российских оккупационных подразделениях, кроме частных военных кампаний, личный состав плохо обучен, а техника быстро выходит из строя.

Какая ситуация на фронте

Российские оккупанты пытаются удержать захваченные территории, также они постоянно пытаются наступать на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В течение суток 3 ноября российские оккупанты обстреляли более 25 населенных пунктов. Также до сих пор есть угроза ударов, в том числе из Беларуси. Ситуация на разных направлениях такова:

на Волынском и Полесском – без существенных изменений;

на Северском – враги атаковали из минометов и ствольной артиллерии в районе Вильчиков Черниговской области и Старой Гуты, Сосновки и Нововладимировки Сумской области;

на Слобожанском – ударили в районах Гатища, Казачьей Лопани, Огурцового и Стрелечьего;

на Купянском и Лиманском – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии били в районе Верхнекаменского, Спорного и Звановки;

на Бахмутском – в районе Соледара, Опытного, Нью-Йорка, Озаряновки и Курдюмовки били из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии;

на Авдеевском – в районе Марьинки, Новомихайловки, Невельского и Водяного ударили из танков и разнокалиберной артиллерии;

на Новопавловском и Запорожском – в районе Угледара, Каменского и Времовки стреляли из артиллерии разных типов;

на Южнобужском – было огневое поражение в более чем 35 населенных пунктах вдоль линии столкновения. Также Россия продолжала осуществлять воздушную разведку.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 12 ударов. Под поражение попали 8 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника,

– подытожили в Генштабе ВСУ.

"Свертывание" мобилизации в России: что известно

31 октября российский генштаб вооруженных сил приказал командующим округами до 1 ноября завершить частичную мобилизацию населения. Однако российский диктатор Владимир Путин до сих пор не подписал "остановку" мобилизации.

Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков объяснил, что указ Путина действует. Это значит, что ничего не остановилось и не нужно верить никаким пустым заявлениям и обещаниям. Более того, россиянам до сих пор приходят повестки.

В американском Институте изучения войны объяснили, что расходы Москвы на мобилизацию оказывают разрушительное влияние на экономику. Ведь выплаты мобилизованным могут обойтись Кремлю от 900 миллиардов до 3 триллионов рублей (примерно 14,6 – 32,4 миллиарда долларов) следующие шесть месяцев.

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