Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной: есть новые спутниковые снимки
Источник:Bloomberg
Москва и дальше наращивает военную силу вблизи украинской границы и стягивает туда военную технику. С ноября Россия перебросила в приграничные районы "танки, артиллерию и системы противовоздушной обороны".
О дальнейшем размещении Кремлем военных и техники возле Украины свидетельствуют спутниковые снимки военно-разведывательной компании Janes.
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Россия увеличивает военное присутствие вблизи границ Украины
Издание отмечает, что хотя на фото изображено ограниченное количество войск, "Россия сможет быстро и втайне укрепить силы", отправив формирования поездами и самолетами.
С ноября Москва перебросила к приграничным районам с Украиной "танки, артиллерию и системы противовоздушной обороны".
По информации Совета национальной безопасности и обороны Украины, в настоящее время в пределах 200-километровой зоны вокруг украинской границы находятся 122 тысячи российских военнослужащих.
Россия продолжает стягивать технику к границе Украины / Фото Getty Images
Войска России возле границы Украины: последние новости
- Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный заявил, что Россия делает все, чтобы запугать не только Украину, но и западных партнеров. В настоящее время возле украинских границ сосредоточены 52 батальонно-тактических группы.
- В Великобритании предостерегли Россию тяжелыми последствиями возможного вторжения, там в очередной раз призвали к диалогу.
- Йенс Столтенберг обратился к Владимиру Путину с требованием отвести российские вооруженные силы от украинской границы. Генсек НАТО считает хорошей возможностью сделать это в канун новогодних праздников.
- СМИ пишут, что Альянс стянет свои войска в Россию, если она нападет на Украину.
- Официальный Берлин тоже выступил за нормандский формат. В то же время, немецкая сторона заявляла, что готова к другим моделям для диалога с Москвой.
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