Россия продолжает пылать: загорелся трубный завод, принадлежащий миллиардеру – жуткое видео

В городе Каменск-Уральский Свердловской области загорелся один из цехов городского трубного завода. Известно, что владельцем предприятия является российский подсанкционный бизнесмен Дмитрий Пумпянский.

О возгорании сообщил ряд росСМИ. По их данным, на объект выехали 35 пожарных, пытающихся ликвидировать масштабный пожар. Что стало причиной возгорания – неизвестно.

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Россия продолжает пылать

По описаниям очевидцев, в здании загорелась крыша. По оперативной информации, площадь пожара составила 800 квадратных метров. Министерство чрезвычайных дел в Свердловской области отмечает, что работников внутри не было, поэтому эвакуация из цеха не проводилась.

Информация о пострадавших не поступала. Пожар удалось локализовать.

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Дмитрий Пумпянский: что известно

По данным российского Forbes, Пумпянский входит в топ-200 самых богатых бизнесменов России.

Он владеет группой "Синару" с активами в машиностроении, девелопменте, финансах и агробизнесе.

После начала полномасштабной войны в Украине попал под санкции Евросоюза, Великобритании и Канады. В то же время вышел из бенефициаров и совета директоров Трубной металлургической компании.

Массовые пожары в России: что известно

С начала весны в России фиксируют массовые пожары. По состоянию на 10 мая возгорания произошли в 77 из 83 российских регионов. При этом власти страны не могут предоставить адекватные причины стихийного бедствия.

Общая площадь пожаров уже составляет 12 713 гектаров. Это лишь то, что официально зафиксировано местными властями. К ликвидации привлекли 5897 человек, 1213 единиц наземной техники, 26 воздушных судов. Лидер государства-агрессора Путин игнорирует этот факт. Но вместо централизованного решения по ликвидации последствий пожаров переложил всю ответственность на региональные власти.

Последние пожары в России: коротко

2 мая в Белгороде произошел пожар на складе с боеприпасами. О звуках взрыва местные жители сообщили и 3 мая.

В этот же день росСМИ рассказали о масштабном пожаре на Пермском пороховом заводе. Во время инцидента две работницы погибли.

6 мая сообщение о взрывах поступило из Дубового в Белгородскую область. Очевидцы утверждали, что в разных частях города виден дым. Между тем в МЧС России пожар отрицали, мол, дым идет со стороны Украины.

8 мая черным дымом укрыло небо в Перми. В русском городе загорелось здание на территории будущего авиатехникума.

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